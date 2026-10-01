San Javier tendrá acceso pavimentado a la Ruta N° 3 tras décadas de espera

San Javier inaugurará su nuevo acceso pavimentado a la Ruta Nacional 3, una obra de más de dos kilómetros que demandó una inversión de $2.467 millones.

La nueva conexión se estrenará el miércoles 14 de octubre y, según la jefa comunal Gladys Almuna, no solo facilitará el ingreso y egreso a la localidad, sino que también abrirá nuevas posibilidades para la producción, el turismo y la llegada de inversiones.

San Javier y el «reconocimiento como pueblo»

La jefa comunal Gladys Almuna definió la obra como un antes y un después para la localidad. «Es una historia nueva, una justicia que esperamos durante muchos años, el reconocimiento como pueblo, como localidad», expresó en diálogo con el Diario RÍO NEGRO.

El acceso alcanzó el 98% de avance y la carpeta asfáltica ya está colocada en toda la traza, por lo que solo restan trabajos de señalización horizontal previos a la inauguración prevista para el 14 de octubre a las 19.

Acceso a la localidad durante los últimos trabajos de asfaltado realizados en agosto. Foto: Marcelo Ochoa.

La pavimentación comprende más de 2.100 metros desde la Ruta Nacional 3 y fue ejecutada por Vialidad Rionegrina, con una inversión de $2.467 millones que fue financiada a través del Bono VMOS.

Para Almuna, la obra también representa recuperar una conexión que la localidad perdió cuando el trazado de la antigua Ruta 3 dejó de atravesar San Javier.

Nosotros quedamos al costado de la ruta. Nos impidió el crecimiento por alrededor de 50 o 60 años en los que quedamos relegados de lo que era la Ruta Nacional” Gladys Almuna, jefa comunal del fuerte San Javier

Más movimiento para la producción y el comercio

De acuerdo a la mandataria, el impacto no se limita al tránsito. «Tenemos las escuelas donde continuamente vienen los profesores, proveedores de los comercios y trabajadores que tienen que movilizarse«, señaló.

En este sentido, relató que en una oportunidad una vecina se quedó contando los vehículos que pasaban durante una hora, registrando más de 50, por lo que espera que el movimiento de la localidad siga creciendo tras la incorporación.

Entre las posibilidades que mencionó aparece la instalación de una estación de servicio, el desarrollo del parque industrial, ubicado cerca del nuevo corredor asfaltado, y la llegada de inversores interesados en la producción de cebolla, ganadería y artículos rurales.

«Esta nueva conexión nos va a facilitar la salida de todo lo que producimos y ampliar nuestras posibilidades de comercialización», indicó Almuna.

San Javier apuesta al turismo y al transporte

El acceso pavimentado también abre expectativas para el turismo en San Javier, que busca poner en valor su balneario, la historia de la localidad con 244 años y la producción agrícola para atraer visitantes.

«Nos va a ampliar mucho las visitas de la gente que quiera conocer San Javier», afirmó Almuna en relación a los nuevos proyectos que incluyen la posibilidad de incorporar establecimientos productivos como bodegas a la propuesta turistica.

Otro de los cambios que esperan generar a partir del nuevo acceso es la llegada de colectivos de larga distancia. «En un momento nosotros queríamos que entraran a San Javier y no se podía porque no teníamos el acceso asfaltado», explicó.

Ahora, con la nueva conexión a la Ruta Nacional 3 próxima a inaugurarse, la comuna buscará retomar ese pedido y mejorar también las alternativas de transporte para los habitantes de la localidad.