Nueva escena, nuevos looks: así fue la sexta edición de Neuquén Alto Moda

El segundo nivel del estacionamiento del Alto Comahue Shopping se transformó en una pasarela donde lo inesperado fue protagonista. Foto: gentileza.

Las tendencias para la primavera-verano 2027 llegaron al Alto Comahue Shopping de la mano de Neuquén Alto Moda (NAM), que el jueves pasado reunió las colecciones de nueve marcas nacionales.

Bajo el concepto “Nueva escena”, la sexta edición de NAM buscó poner en primer plano aquello que surge desde lo inusual. Así, el segundo nivel del estacionamiento del centro comercial se transformó en una pasarela donde lo inesperado fue protagonista.

Un evento que encontró su lugar en lo atípico

Las marcas icónicas que estuvieron presentes en NAM fueron María Cher, Rapsodia, Tucci, Las Pepas, Akiabara, Portsaid, Markova y Jazmín Chebar. Además, Mishka participó por primera vez del evento, sumándose al recorrido de distintas estéticas y estilos por cada colección.

Todas las firmas interpretaron a su manera lo impensado: combinaciones de colores y texturas, estampados vibrantes y diseños únicos desfilaron en un show que salió de lo convencional.

El maquillaje de Rouge y los peinados a cargo de Peinadoría, Amatista, Gabbo Gal y Raúl Zúñiga completaron cada look sin restarle protagonismo, con pieles radiantes y ondas suaves.

Con más de 300 invitados, entre clientas destacadas, influencers, funcionarias y la reconocida actriz Micaela Riera, esta edición invitó a los asistentes a sumarse a la experiencia del desfile a través de sus propios looks, con un dress code del blanco al chocolate.

“NAM llegó a su sexta edición y nos llena de orgullo seguir haciendo de Neuquén un punto de encuentro para la moda y las tendencias. Nueve marcas presentaron sus colecciones primavera-verano 2027, reafirmando el lugar de la ciudad como una plaza de referencia para la moda en la región”, expresó Natalia Cozza, Center Manager de Alto Comahue.