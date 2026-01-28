Presentaron a Cipolito, la mascota de la 40° edición de la Corrida de Cipolletti

A poco más de un mes para la Corrida de Cipolletti, es tiempo de los preparativos en una edición que no será cualquiera ya que se trata de la N° 40. La fecha es el sábado 7 de marzo.

La Municipalidad presentó en las últimas horas a Cipolito, la mascota oficial de la tradicional prueba. Se trata de un cuis que «representa la identidad local y el espíritu deportivo» del evento.

Con un divertido video, dieron a conocer a Cipolito al que describen como «activo, cercano, simpático y profundamente conectado con su entorno natural».

La decisión de que se trate de un cuis es debido a que «es un pequeño roedor típico del Alto Valle del Río Negro y Neuquén y se lo puede ver correteando entre chacras, zonas verdes y bordes de canaletas, siendo parte del paisaje cotidiano».

La mascota será parte de la difusión, el merchandising y las acciones culturales vinculadas al evento. Desde la Dirección General de Deportes de la ciudad indicaron que, además de ser un animal típico de la región, se destaca por su «velocidad, resistencia y simpatía», tres rasgos que definen tanto a los atletas de la Corrida.

La agenda completa de la 40° Corrida de Cipolletti

La agenda relacionada con la carrera comienza antes con la 2° edición de la Milla Nocturna, que será el 6 de febrero a partir de las 20 horas sobre la calle Fernández Oro. Contará con una distancia de 1.609 metros.

También se montará un Museo Histórico de la Corrida en el Complejo Cultural Cipolletti que tendrá su apertura el 3 de marzo. El 5 y 6 de marzo, en ese mismo lugar, será el 10° Congreso de la Actividad Física y su Proyección Social.

La 40° Corrida de Cipolletti será el sábado 7 de marzo con una prueba familiar de 4km que largará a las 20 horas y la competitiva de 10km que comienza a las 21:30 desde Pacheco y Rivadavia. También se realizará ese día la segunda edición de la Corrida para las Mascotas.