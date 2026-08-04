La advertencia de Flamengo por Thiago Almada: «No entramos en subastas»

Flamengo decidió jugar una de sus últimas cartas en la negociación por Thiago Almada. El director deportivo del club brasileño, José Boto, viajó personalmente a Argentina para reunirse con el representante del jugador y dejó claro que no modificarán la oferta. «No entramos en subastas», subrayó.

El futuro del futbolista del Atlético Madrid está cerca de la definición y solo restaría conocer quien ganará la pulseada en este mercado de pases. En principio, River Plate tenía la negociación encaminada, pero con la aparición del Fla, cambió el panorama.

Las declaraciones de Boto no dejaron margen para la especulación. «No fui a Argentina para convencer a Almada, porque sería estúpido de parte de Almada si yo tuviera que ir allí a convencerlo. Él jugó en Brasil durante seis meses y sabe de la grandeza del Flamengo», afirmó.

Luego reforzó la postura institucional del club carioca: «Fui allí a dejar claro que nosotros no entramos en subastas. Aquello que acordamos es aquello que va a ser», ratificó.

El dirigente también hizo referencia al aspecto económico de la negociación y al valor que exige el Atlético de Madrid para desprenderse del futbolista. «¿Ustedes saben cuántas transferencias de 20 o más millones de euros ya se hicieron en el fútbol brasileño? Solo siete», señaló, en alusión a la cifra que pretende el conjunto español, que desembolsó 21 millones de euros por el 50% de la ficha de Almada en junio de 2025 y busca recuperar esa inversión.

Antes de cerrar, Boto dejó una frase que resumió la política del Flamengo en el mercado de pases. «Puede venir Almada, puede venir otro o puede no venir nadie. Pero si viene alguien, tengan la certeza de que Flamengo no va a quebrar».

Mientras tanto, River continúa atento a la situación. Según trascendió, el Millonario ya habría alcanzado un acuerdo con Almada en cuanto a las condiciones personales del contrato. Además, el futbolista vería con buenos ojos regresar al fútbol argentino en caso de que no aparezca una propuesta europea que justifique su salida del Atlético de Madrid.

Durante su estadía en Buenos Aires, Boto presenció en el estadio Monumental la derrota de River por 1-0 frente a Rosario Central. Por ahora, ninguno de los dos clubes logró cerrar un acuerdo con el Atlético de Madrid, aunque Flamengo había fijado esta semana como plazo para intentar resolver la operación.

Con información de TyC Sports