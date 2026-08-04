Francisco Ortega será nuevo futbolista de River: es el octavo refuerzo para Coudet

River atraviesa un pésimo presente futbolístico de River. Por eso, el Millonario no se va del mercado de pases y ya cerró a su octavo refuerzo. Se trata de Francisco Ortega, lateral izquierdo proveniente de Olympiacos que le competirá el puesto al Huevo Acuña.

Luego de varias semanas de negociaciones, el club de Núñez aceleró las charlas con el club griego por el desgarro del zapalino, que no estará presente en el cruce por Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe.

Por eso, ya hay un acuerdo de palabra entre los clubes. El traspaso del futbolista de 27 años se dará por un total de 5 millones de dólares por el 100% del pase. La idea de Olympiacos era desprenderse del jugador por una suma cercana a los 7 millones, pero fue clave la presión del jugador para bajar el costo, ya que le manifestó a los dirigentes griegos su intención de vestir la camiseta riverplatense.

De igual forma, River deberá cerrar la salida de un futbolista al exterior. Tras cerrarse el mercado de pases del futbol argentino el pasado viernes, los equipos solo podrán incorporar si prestan o venden a un jugador al exterior.

El defensor regresa al futbol argentino luego de tres años desde su salida de Vélez. El lateral tiene características que busca Chacho Coudet: rodaje internacional, proyección ofensiva y un buen presente futbolístico. Además, viene con ritmo ya que realizó la pretemporada con Olympiacos y disputó algunos amistosos. Durante el último año disputó 33 partidos, 10 de ellos en Champions League, convirtió un gol y dio dos asistencias.

Además, fue citado por Lionel Scaloni a la Selección Argentina en 2023, aunque no debutó. Será una fuerte competencia para Acuña, titular indiscutido en ese sector ya que el relevo del campeón del mundo en 2022 era el juvenil Facundo González.

Con la llegada de Ortega, ya son ocho los refuerzos del Millonario en este mercado de pases: se suma a Nicolás Otamendi, Giovannni González, Mauro Arambarri, Rafael Santos Borré, Ángel Correa y Lucas Beltrán y Tobías Andrada.

Cabe destacar que River todavía no se retira de la ventana de transferencias. El último esfuerzo lo hará por Thiago Almada, quien está muy cerca de llegar al futbol argentino, pero Flamengo no se rinde e intentará quedarse con el futbolista de la Selección Argentina.