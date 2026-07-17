¿Malas noticias para River? Flamengo prepara una oferta millonaria al Atlético de Madrid por Thiago Almada

Thiago Almada no logró afianzarse como titular en el Atlético de Madrid de Diego Simeone durante la última temporada y, por ese motivo, River se interesó en incorporarlo incluso antes del inicio del Mundial 2026.

En los últimos días trascendió que el Millonario tenía avanzada una propuesta de 20 millones de dólares por el 50% del pase del mediocampista de 25 años, con el objetivo de repatriarlo para la segunda parte del año.

Sin embargo, el panorama cambió en las últimas horas. Según informó el periodista César Luis Merlo, Flamengo prepara una oferta de 30 millones de dólares por el 100% de la ficha de Almada, una cifra que podría inclinar la balanza a favor del conjunto brasileño y complicar las aspiraciones del club de Núñez.

De todas maneras, el futuro del futbolista todavía no está definido. Almada llegó a Europa en 2025, cuando fue transferido al Olympique de Lyon tras conquistar la Copa Libertadores 2024 con Botafogo, y luego pasó al Colchonero. A pesar de no haber tenido la continuidad esperada bajo las órdenes de Simeone, mantiene cartel para seguir compitiendo en el máximo nivel.

Por ahora, el mediocampista no analiza ninguna de las alternativas. Su prioridad está puesta en la Selección Argentina y recién evaluará su futuro cuando finalice la participación del equipo de Lionel Scaloni en el Mundial 2026.