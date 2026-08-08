La AFA homenajeará a Jorge Messi: habrá un minuto de silencio en todo el fútbol argentino

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) expresó este sábado su pesar por el fallecimiento de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, y resolvió que se realice un minuto de silencio antes de todos los partidos que se disputen en las distintas categorías del fútbol nacional.

La AFA dispuso un minuto de silencio por Jorge Messi

“La Asociación del Fútbol Argentino, con su presidente Claudio Tapia a la cabeza, lamenta con tristeza y pesar el fallecimiento de Jorge Messi, padre de nuestro capitán y emblema, Lionel Messi”, manifestó la entidad mediante un comunicado difundido bajo la consigna “Profundo Dolor”.

Además, agregó: “Desde aquí acompañamos a toda la familia en este duro momento y le enviamos el abrazo más sentido, cálido y afectuoso. ¡Mucha fuerza!”.

Posteriormente, mediante el Boletín N° 6933 y una resolución de su Mesa Directiva, la AFA estableció una serie de medidas en homenaje a Jorge Messi.

AFA dispuso un minuto de silencio y brazaletes negros por el fallecimiento de Jorge Messi

Antes del inicio de cada encuentro de todas las categorías del fútbol argentino deberá realizarse un minuto de silencio, mientras que árbitros, futbolistas y cuerpos técnicos deberán utilizar un brazalete negro en señal de duelo.

La resolución también dispone que las banderas de todas las instalaciones pertenecientes a la AFA permanezcan a media asta hasta el viernes 14 de agosto.

“En este momento de inmensa tristeza, el presidente Claudio Tapia, los miembros del Comité Ejecutivo y toda la familia del fútbol argentino acompañan a Lionel, a sus hermanos, familiares y seres queridos, haciéndoles llegar sus más sinceras condolencias y todo su afecto”, completó la entidad.

De esta manera, todo el fútbol argentino rendirá homenaje durante la jornada a Jorge Messi, quien acompañó a Lionel desde sus primeros pasos y fue una figura central durante toda su carrera.

NA