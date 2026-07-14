La autocrítica del director de Alpine y el elogio para Franco Colapinto

Tardó en llegar, pero finalmente hubo reconocimiento de Steve Nielsen, director del equipo Alpine, para el piloto argentino Franco Colapinto, luego de su brillante performance en el Gran Premio de Silverstone de Fórmula 1.

El pilarense remontó diez puestos y sumó dos unidades en Silverstone, siendo el mejor del team por delante del francés Pierre Gasly, algo que, en sus primeras declaraciones, Nielsen habían pasado por alto, causando rechazo y repudio en los fanáticos argentinos.

Sin embargo, en las últimas horas, el inglés habló en la previa del Spa-Francorchamps, a disputarse este fin de semana, y destacó el trabajo del argentino en la cita británica.

«Silverstone fue un evento complicado, pero ambos pilotos hicieron un buen trabajo para recuperarse de posiciones de largada difíciles y terminar dentro de los puntos. Especialmente Franco, que ganó 10 lugares para pasar de P19 a P9. Muchas carreras hasta ahora esta temporada se han definido por el desgaste y es importante que estemos ahí para aprovechar cualquier oportunidad”, destacó.

El team principal de Alpine también fue autocrítico del presente competitivo de sus autos. Tras un comienzo auspicioso, la escuadra francesa perdió terreno en la mitad de pelotón, especialmente con la escudería Racing Bulls, que corre de cerca a solo un punto en el certamen de constructores.

“En esta ocasión, sin embargo, nuestros rivales estaban en una posición mucho más competitiva para beneficiarse aún más de las circunstancias, y tenemos que mejorar nuestro propio rendimiento para estar en esa situación en el futuro. Y eso es exactamente lo que nuestra lucha en este campeonato exige: más rendimiento del auto”.

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The penultimate race before our summer break 🇧🇪 pic.twitter.com/S93RIaP053 — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) July 14, 2026

Por último, Nielsen asegura que Bélgica, antepenúltima cita ante del receso de verano, representa un desafío extremo para los reglajes actuales de F1 y la óptima administración de la energía en los motores. Luego del paso por el trazado belga llegará Hungría y, posteriormente, se apostará a las mejoras aerodinámicas.

“El equipo en Enstone está trabajando mucho en las mejoras y es importante que, cuando las introduzcamos en nuestro paquete, sean efectivas y decisivas. Bélgica será una prueba interesante para la actual generación de autos, y podría ser un espectáculo muy diferente a lo que vimos antes en Spa. Es una pista especial en el calendario de Fórmula 1, sin dudas una de las más icónicas, y como siempre vamos allí con optimismo y con el objetivo de lograr el resultado más fuerte posible”, cerró.