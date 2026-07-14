Colapinto reveló su momento más difícil en la Fórmula 1: «Todo fue un desastre»

Colapinto atraviesa su tercera temporada en la Fórmula 1 y ya se enfoca en el GP de Bélgica.

Franco Colapinto volverá a la acción este fin de semana en el Gran Premio de Bélgica. Tras una gran carrera en Silverstone, donde largó 19° y terminó en la 9° posición sumando 2 puntos, el argentino correrá la 10° fecha de la temporada en el mítico circuito de Spa-Francorchamps.

En la previa a este nuevo desafío, Colapinto brindó una entrevista y reveló cuál fue el momento más difícil que atravesó desde su llegada a la Fórmula 1. En diálogo con Motosport, el pilarense hizo un repaso de sus inicios en la máxima categoría: «Empecé mi carrera en F1 y en mi segunda carrera entré inmediatamente en Q3 y sumé puntos. Fue un comienzo increíble«.

Pero también remarcó cómo cambió su buen presente tras una acción desafortunada: «Tuve este accidente en Las Vegas y de repente todo fue un desastre. Todo el esfuerzo y las cosas buenas de repente llegaran a su fin por un simple error de novato».

Así quedó el auto de Colapinto tras el golpazo en Las Vegas 2024.

Franco recalcó que esta situación le dejó claro los vaivenes que hay en la máxima categoría: «Me mostró lo rápido que pueden cambiar las cosas en F1, y a veces eso es un poco molesto».

Además, detalló cuáles fueron las inconvenientes posteriores a este accidente: «Tuve que correr con piezas antiguas en las dos últimas carreras de 2024″. Luego, aseguró que es «la experiencia más complicada hasta ahora, pero todas esas cosas te hacen realmente fuerte«.

Colapinto también mencionó «La curva de aprendizaje es impactante. Es un deporte hermoso y es lo que soñamos toda la vida, pero cuando llegas allí, muchas cosas cambian y también tenés que cambiarte un poco a vos mismo«.

Mas adelante, el argentino dejó claro que su año de aprendizaje fue el 2025: «El año pasado entendí muchas cosas y crecí mucho más rápido como piloto. Fue una época dura para mí, pero me ha hecho mucho más fuerte y mentalmente más resistente».

En su primera temporada con Alpine, el argentino debió lidiar con malos resultados y con un auto que no acompañó en ningún momento del año. En este 2026, las cosas cambiaron y ya es típico ver al piloto de 23 años en la zona de puntos.

Colapinto llega a Bélgica tras obtener dos valiosos puntos en Silverstone.

A pesar de tener su mejor año en la Fórmula 1, la presencia de Colapinto en 2027 no está asegurada y fue puesta en duda por Alpine. Con este panorama, el argentino buscará continuar en los puntos en Bélgica para asegurar su continuidad en la escudería francesa lo más pronto posible.