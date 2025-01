La celebración a la vida de Claudia y su mensaje en la Regata del Río Negro

Hace algunos años existe una terapia destinada a los pacientes que son operados de cáncer de mama y que, generalmente por la extracción de ganglios linfáticos o de la red linfática en la cirugía, padecen la inflamación de un brazo. Esa terapia es el canotaje, que tiene un papel significativo en la recuperación de estas personas con este tipo de patologías, y que ayuda a que ese brazo no se hinche o pueda drenar de otra manera.

Claudia Renzetti es paciente recuperada de cáncer de mama y está corriendo la Regata del Río Negro para concientizar la importancia del canotaje para aquellas personas que han padecido la enfermedad. Forma parte de la categoría travesía doble mixtos C y comparte el bote con Claudio Barra. «En el 2021 me enfermé, me sacaron una mama y como parte de la recuperación empecé a remar», nos cuenta la representante de la Escuela de Canotaje de Cipolletti en la Estancia Querejeta, punto de partida de la sexta etapa disputada este viernes.

Claudia Renzetti junto a su compañero Claudio Barra, en el bote N° 87. Foto: Marcelo Ochoa.

«Yo nunca había remado, pero una vez que me subí al bote no me bajé más. El año pasado hice mi primer Regata y ahora voy por mi segunda experiencia en esta prueba que es maravillosa. Pertenezco a la Asociación Civil Rosa Fénix, de Neuquén. Nosotros hacemos bote Dragón, que es una embarcación de 20 personas que se hace en mono remo de lado de la cirugía, para rehabilitar el pectoral. Más allá del remo, también es un grupo hermoso de contención».

«El método del bote Dragón lo descubre un médico canadiense porque su mujer se enferma de cáncer de mama. Ahí lo empieza a promover por todo el mundo y se empieza a conocer como remo rosa. Se hacen incluso competencias, yo voy este año voy al Mundial que se hace en Francia en el mes de agosto. Es exclusivo para personas recuperadas de cáncer de mama en bote Dragón. También estuve en el encuentro nacional que se hace cada año en nuestro país. El último fue en diciembre, en Bariloche», dice Claudia quien quiere estar en la Regata de los 50 años corriendo un travesía doble con una mujer que sea también recuperada de cáncer de mama.