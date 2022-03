Martín Pelegrina, el pelotari roquense que juega con los mejores

En el frontón el ruido de la pelota al impactar en la paleta de madera se multiplica y retumba por todos los rincones. Al ingresar en el mundo de la pelota paleta el tiempo parece detenerse unos instantes en un escenario que invita a disfrutar de un juego vertiginoso.

Un deporte de reconocida tradición a lo largo del país y que vio nacer a tantos campeones del mundo tiene a uno de sus jugadores más destacados en Roca. Martín Pelegrina jugó toda su vida a la pelota paleta en el club Del Progreso. Adoptó esta disciplina por elección y también por una tradición familiar que impulsó su padre José.

En la actualidad disfruta del mejor nivel y es protagonista en la elite. También sabe que el camino a recorrer es difícil y lo asume con esfuerzo y dedicación. El mismo que le imprime a cada jornada de entrenamiento y a cada partido que le toca jugar. Para Martín la pasión no tiene límites a los 45 años. Se muestra en plenitud y dispuesto a seguir por el mismo camino que emprendió desde muy joven. Acaba de conquistar un torneo de carácter patagónico en Puerto Madryn en dupla con Nicolás Berruezo, campeón mundial y argentino siendo Sub22.

Del Progreso me da una mano en lo que se puede, el resto lo bancamos con la familia y sponsors que acompañan”. Martín Pelegrina, pelotari

Un jugador con enorme proyección que lo convocó para que jueguen juntos en Madryn. Le tocó hacerlo como zaguero, siendo su posición habitual delantero. Se complementaron muy bien y marcaron diferencia en un certamen que tuvo un buen nivel en los participantes.

“Jugué toda mi vida a la paleta. A los 20 dejé de jugar y arranqué de nuevo a los 37 años. Un día decidí volver y a los 38 estaba jugando el torneo Argentino representando a Río Negro y me dieron el premio a la revelación argentina en la máxima categoría. Al segundo año ya estaba jugando en Buenos Aires y al tercero me convocó el primer campeón del mundo Jorge Villegas y jugué todo el año con él. Después me convocó Nico Berruezo, que es múltiple campeón del mundo. Tengo la suerte de jugar con los mejores”, resumió Pelegrina.

paletas 2 por mes usa Pelegrina cuando está en competencia y recibe una de la empresa que lo provee.

El calendario le presenta varias desafíos a Martín. En el cierre de la temporada 2021 disputará dos fechas en Buenos Aires representando al club Del Progreso. Lo hará junto a un juvenil Bautista Ríos, integrante de la selección nacional, en la localidad de De la Garma y luego en Coronel Dorrego. En abril comienza la temporada 2022 con nuevos objetivos para el roquense.

“Voy a jugar para un club de Bahía Blanca. La Unión Vasca, ellos me contrataron para competir en la Liga que organiza la Federación de la Provincia de Buenos Aires, que es el torneo más importante del país. Voy a jugar en dupla con Ezequiel Arrechea que es de Bahía”, contó el pelotari. El factor económico es un aspecto que debe tener en cuenta el pelotari. Para viajar a los torneos debe afrontar los gastos por su cuenta junto a su familia que lo acompaña en algunas ocasiones. Cuenta con el aporte de sponsors para los torneos y entrenamientos. Del Progreso le brinda las instalaciones para entrenar y jugar. Ahora representará al club bahiense en los certámenes.

El pelotari roquense usa dos paletas por mes cuando compite. Foto Juan Thomes.