La condición que puso Pierre Gasly para mantener la paz en Alpine con Franco Colapinto

Tras el polémico episodio ocurrido el pasado fin de semana en el callejero de Bakú, el francés Pierre Gasly apuntó que “el respeto” será una condición clave para poder desarrollar una buena relación con el argentino Franco Colapinto dentro de la escudería Alpine de Fórmula 1.

Consultado por el incidente protagonizado por el pilarense a 15 vueltas del banderazo a cuadros, que motivó el doble abandono en el Gran Premio de Azerbaiyán, el piloto galo no ocultó su enojo por lo ocurrido, pero trató poner paños fríos ante la gran tensión que ello significó.

Se relanzaba la competencia y Colapinto, en su intento por estirar el frenaje y avanzar terreno por el radio interno, bloqueó sus neumáticos, se pasó de velocidad e impactó contra su coequiper, llevando además al inglés Lando Norris (McLaren) al trompo.

A través de declaraciones realizadas a Sky Sports F1, Franco se disculpó de inmediato con Gasly y su equipo por lo ocurrido, algo que el piloto francés aceptó según sus propias palabras, amén del malestar por el abandono y la gran chance de puntos perdida.

Además, ambos integrantes de la estructura francesa venían de un tenso final en la carrera anterior de Madrid, cuando el argentino fue obstaculizado por su compañero al final mientras luchaba por mantener detrás a Oscar Piastri. En consecuencia, el episodio de Bakú no hizo más que sumar mayor rispidez en el seno interno del team.

"ESAS COSAS PASAN, NO ES AGRADABLE PARA NINGUNO DE LOS INVOLUCRADOS. CREO QUE UNA SANCIÓN DE CARRERA ES DEMASIADO"



✍️ Max Verstappen fue consultado sobre la maniobra de Franco Colapinto que derivó en un choque contra Pierre Gasly y Lando Norris



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“Respeto. Sabes, todo se trata de respeto. Mientras haya respeto, todo es posible. Estoy tratando de encontrar las palabras. Sí, no es fácil. Tuvimos un muy buen fin de semana y el auto fue uno de los mejores autos de carrera que tuvimos esta temporada”, afirmó Gasly al respecto.

“Y el ritmo fue excelente, manteniéndonos a la par de Lewis (Hamilton) y Lando durante la mayor parte de la carrera. Teníamos una ventaja de 14 o 15 segundos sobre el pelotón del medio, así que creo que hay muchos aspectos positivos para rescatar. Pero todavía me cuesta procesar el resultado y el hecho de que tuviéramos a los dos autos en los puntos. Y al final, Racing Bulls nos superó por una gran cantidad de puntos”, apuntó el primer piloto de Alpine.

Por último, Gasly vio el vaso medio lleno y se mostró optimista de cara a lo que viene, con la chance real de poder pelearles a los Racing Bulls. “No fue un día ideal. Pero sí, estoy seguro de que vamos a dejar esto atrás. Lamentablemente, hoy perdimos puntos, y espero que podamos recuperarlos de acá hasta el final del año”, sintetizó.