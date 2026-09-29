Se juega la última fecha del Regional Amateur: qué necesita cada equipo para clasificarse

Este fin de semana, el Regional Amateur tendrá una última fecha apasionante donde varios clubes definirán su destino en el certamen de ascenso.

Hasta el momento hay cinco equipos clasificados a la siguiente fase del torneo. San Patricio del Chañar, Estudiantes Unidos y Cruz del Sur ya sacaron pasaje a los octavos. Por otro lado, Independiente de Río Colorado y Atlético Regina se metieron en 16avos de final.

Cabe destacar que los primeros dos de los grupos de cuatro participantes avanzan a la tercera ronda (octavos de final). Además, en la zona de tres equipos, los primeros y los cinco mejores segundos avanza a la segunda ronda (16avos de final).

Roca y La Amistad definen al acompañante de San Patricio

A falta de una fecha para la finalización de la fase de grupos, San Patricio del Chañar ya sacó su pasaje a la siguiente fase. Es líder en solitario con 11 puntos y ya se aseguró el primer puesto de la zona 11.

En este mismo grupo, el segundo saldrá de Deportivo Roca y La Amistad. Ambos tienen 6 unidades, pero el Naranja tiene la ventaja. En caso de igualdad de puntos, el primer criterio es el desempate olímpico, es decir, los cruces entre si. En ambos duelos igualaron, pero Roca convirtió un gol de visitante, lo que inclinaría la balanza para los dirigidos por Medina.

Por eso, si Roca vence a Unión en Allen sigue en carrera. En cambio, el equipo cipoleño deberá ganar en cancha del Santo, que todavía no conoce la derrota en este torneo, y esperar una ayuda por parte del Mago.

Tres equipos buscan los dos pasajes en la zona de neuquinos

En la zona 12 habrá una definición para el infarto. Alianza de Cutral Co es el líder (9) pero viene de dos caídas consecutivas. Definirá su suerte ante Independiente (8), que recibirá al Gallo de Cutral Co en La Chacra en una verdadera final. Ambos dependen de si mismo para seguir con vida en el Regional. Claramente, el empate favorece a Alianza.

Mas atrás y a la espera se encuentra Maronese (7). El Dino llega con grandes chances ya que visitará a Río Grande (3), que ya está eliminado. Si gana, se meterá en la siguiente fase y eliminará o a Alianza o a Independiente.

Regina e Independiente definen el primer puesto

Atlético Regina tendrá un cara a cara ante Independiente de Río Colorado, que ya está clasificado. El Albo llega 2° con 6 puntos y si vence al Rojo, líder hasta el momento con 7, será primero.

La posición tiene gran importancia, ya que el que avance como ganador del grupo jugará contra un segundo y disputará la vuelta de local. En esta zona, Deportivo Darwin ya está eliminado con un solo punto.

Todo por verse en el grupo de Valle Medio

En Valle Medio, habrá otra final entre Deportivo Beltrán (3) y Atlético Chimpay (2). En un grupo lleno de paridad, ninguno de estos equipos conoce la victoria en este Regional pero ambos llegan con chances.

Beltrán depende de si mismo para avanzar. Si gana ante su gente, igualará a Sportsman de Choele Choel (6) pero será líder, ya que ambos partidos entre si fueron empates pero tiene ventaja por haber convertido un gol de visitante.

Chimpay debe ganar si o si para tratar de meterse como uno de los mejores segundos en las zonas de tres equipos. Si hay un empate, ambos se quedarán eliminados.

Estudiantes y Cruz del Sur ya aseguraron su clasificación

En la zona 7 ya está todo definido. Estudiantes Unidos es líder en solitario con 13 puntos y Cruz del Sur es escolta con 9. Ambos equipos barilochenses ya se metieron en la tercera ronda de la región patagónica. Por otro lado, Deportivo Fontana de Trevelin (3) y Puerto Moreno (1) ya están eliminados.