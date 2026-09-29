Avanza el Paseo Costero: Neuquén arranca el tramo clave para unir el Parque Agreste con el Parque del Este

El diseño urbano de Neuquén capital avanza hacia su configuración definitiva frente a los espejos de agua. La Municipalidad puso en marcha las intervenciones sobre la costa del río Neuquén a la altura del barrio Bocahue, una obra estratégica que sumará un kilómetro ininterrumpido de sendas para consolidar el sistema ribereño y cumplir con la meta fundacional de liberar la totalidad de las costas.

El proyecto, impulsado por la gestión del intendente Mariano Gaido, busca ensamblar los tramos existentes para lograr una traza unificada en la zona este de la ciudad.

Las claves del nuevo tramo en Bocahue que busca conectar al 100% el Paseo Costero

El secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, detalló que actualmente los equipos técnicos ya se encuentran realizando el replanteo y el recorrido de la traza que atravesará todo el sector de Bocahue.

La fisonomía del lugar mantendrá el estándar estético y funcional del resto de los balnearios de la ciudad, aprovechando el entorno natural del río Neuquén. «La arquitectura es similar, una vereda y una bicisenda, con la posibilidad de circulación peatonal y también para quienes van en bicicleta o monopatín», precisó Nicola.

El funcionario subrayó el impacto urbano de la intervención y destacó que esta etapa «nos permite extender mil metros más el paseo costero de este sector», dotando a la zona este de la capital de un nuevo polo de esparcimiento equipado con mobiliario urbano y luces de última generación.

¿Cuándo se habilitará el acceso público en el barrio Bocahue?

Para organizar la logística de los trabajos, las autoridades municipales se reunieron con los vecinos del barrio y coordinaron las pautas de convivencia mientras duren las intervenciones, que demandarán menos de un año de ejecución.

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, aclaró cómo será la dinámica del sector durante esta fase: «Iniciaremos la obra y acordamos con el barrio cómo gestionar las tareas durante los trabajos. El lugar seguirá cerrado por seguridad hasta garantizar la circulación y habilitar el acceso público».

En este sentido, la funcionaria llevó tranquilidad sobre el uso futuro del espacio, remarcando que el cierre es estrictamente temporal. «Una vez que la obra finalice y tengamos garantizada la libre circulación y la seguridad en el tránsito, abriremos para el acceso público», agregó.

La apertura de la calle en Bocahue no es un hecho aislado, sino una pieza fundamental para ensamblar el rompecabezas del Paseo Costero. El nuevo desarrollo dará continuidad vial y peatonal al extenso tramo que nace en el parque Agreste y atraviesa Rincón del Río, Rincón de Emilio y el Rincón Club de Campo.

Para Pasqualini, esta etapa materializa una de las metas fundacionales de la gestión del intendente Mariano Gaido. “Nos permitirá llegar hasta el mirador doble ubicado en el Parque del Este. Estamos muy contentos, muy felices de poder llevar adelante el cien por ciento de las costas libres, que fue y es el objetivo que tuvimos al inicio de gestión», sostuvo la jefa de Gabinete.