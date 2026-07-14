Sorpresa en la Selección Argentina: los cambios y el inesperado esquema que piensa Scaloni para enfrentar a Inglaterra
En la última práctica en Kansas, el DT hizo varias pruebas en la previa a las semifinales del Mundial. Se perfila una modificación en defensa y la salida de un histórico. Los detalles.
La Selección Argentina se medirá ante Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026. La Albiceleste buscará un lugar en la definición por el título el próximo miércoles a las 16:00 en Atlanta.
Para este duelo trascendental, Lionel Scaloni va definiendo el equipo que saltará a la cancha. Luego de repetir el once inicial ante Egipto y Suiza, el DT campeón del mundo ya tiene la certeza que habrá por lo menos un cambio.
Este lunes, Argentina realizó su último entrenamiento en Kansas antes de partir a Atlanta. La modificación que tiene grandes chances de darse es la salida de Nahuel Molina, que no viene convenciendo al técnico, y el ingreso de Gonzalo Montiel. Además, podría haber un cambio de esquema para enfrentar a los «Tres Leones».
En el último lapso de esta Copa del Mundo, el entrenador escogió el 4-4-2, con Leandro Paredes de «5» y la búsqueda de equilibrio defensivo y juego. Justamente, eso no pasó ante Suiza y podría regresar al 4-3-3 que utilizó en los primeros partidos.
Con esta formación, quienes tienen chances de entrar son Exequiel Palacios o Giuliano Simeone. De cumplirse este cambio de esquema, el que está en peligro es Rodrigo De Paul. Aunque también podría salir a la cancha con un 5-3-2, usado ya en los cuartos de final de Qatar 2022 ante Países Bajos. En este panorama, el quinto defensor sería Nicolás Otamendi, para completar el tridente de centrales junto a Lisandro Martínez y Cuti Romero.
De todas maneras, la práctica de este martes por la mañana en Atlanta será clave para definir el once titular y el esquema para el picante encuentro ante Inglaterra. Además, esta tarde se definirá el primer finalista en Dallas: Francia o España sacarán un boleto hacia Nueva York el próximo domingo en la definición del título.
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