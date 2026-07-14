Sorpresa en la Selección Argentina: los cambios y el inesperado esquema que piensa Scaloni para enfrentar a Inglaterra

La Selección Argentina se medirá ante Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026. La Albiceleste buscará un lugar en la definición por el título el próximo miércoles a las 16:00 en Atlanta.

Para este duelo trascendental, Lionel Scaloni va definiendo el equipo que saltará a la cancha. Luego de repetir el once inicial ante Egipto y Suiza, el DT campeón del mundo ya tiene la certeza que habrá por lo menos un cambio.

Este lunes, Argentina realizó su último entrenamiento en Kansas antes de partir a Atlanta. La modificación que tiene grandes chances de darse es la salida de Nahuel Molina, que no viene convenciendo al técnico, y el ingreso de Gonzalo Montiel. Además, podría haber un cambio de esquema para enfrentar a los «Tres Leones».

Argentina se despidió este lunes de Kansas, su «casa» en el Mundial.

En el último lapso de esta Copa del Mundo, el entrenador escogió el 4-4-2, con Leandro Paredes de «5» y la búsqueda de equilibrio defensivo y juego. Justamente, eso no pasó ante Suiza y podría regresar al 4-3-3 que utilizó en los primeros partidos.

Con esta formación, quienes tienen chances de entrar son Exequiel Palacios o Giuliano Simeone. De cumplirse este cambio de esquema, el que está en peligro es Rodrigo De Paul. Aunque también podría salir a la cancha con un 5-3-2, usado ya en los cuartos de final de Qatar 2022 ante Países Bajos. En este panorama, el quinto defensor sería Nicolás Otamendi, para completar el tridente de centrales junto a Lisandro Martínez y Cuti Romero.

Con un Mundial de mayor a menor, De Paul podría salir del equipo ante Inglaterra.

De todas maneras, la práctica de este martes por la mañana en Atlanta será clave para definir el once titular y el esquema para el picante encuentro ante Inglaterra. Además, esta tarde se definirá el primer finalista en Dallas: Francia o España sacarán un boleto hacia Nueva York el próximo domingo en la definición del título.