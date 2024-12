La cruda confesión de Juan Fernando Quintero sobre su visión: «No veo»

El jugador de Racing Juan Fernando Quintero reveló por primera vez que tiene problemas de vista. Fuera de la cancha se lo ve siempre con un par de lentes con marco negro y reveló por qué los usa.

Si no está en la lista de convocados por alguna cuestión física, Juanfer se hace presente siempre en la cancha. Con un mate de por medio se sienta siempre en la platea. Pero hay algo que nunca puede faltar: ese par de anteojos.

“Tengo presbicia, astigmatismo y miopía… No veo, no veo. Cuando me hicieron las pruebas me preguntaron que cómo hacía pa’ jugar fútbol… Y no lo sé… Uso los lentes porque realmente no veo, pero en la cancha, pues… voy”, contó en La Nación.

El futbolista colombiano sorprende porque nunca parece tener inconvenientes para pasar la pelota de un punto de la cancha hasta otro lejos. Nunca se excusó, pero admite que el oculista ya le dio un diagnóstico.

El jugador colombia continúa en el plantel de Racing, pero se rumorean ofertas desde otros clubes como River. Pero el actual presidente Víctor Blanco aseguró que: «Quintero, para la tranquilidad de todos, tiene contrato con Racing».