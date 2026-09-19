La decisión de Diego Simeone sobre Julián Álvarez para el clásico ante Real Madrid

En la previa a otra edición del clásico español entre Atlético Madrid y Real Madrid, Diego Simeone, técnico del Colchonero, habló en la previa y confirmó que el argentino Julián Álvarez será tenido en cuenta para el encuentro a disputarse mañana, desde las 11:15 de Argentina, en el Riyadh Air Metropolitano.

Aunque no aclaró si la Araña irá desde el arranque o desde el banco de relevos, el Cholo aseguró que el delantero de la Selección, desafectado el pasado fin de semana, forma parte de las opciones para un encuentro que puede influir en el inicio de la lucha por La Liga.

“Nos va a acompañar. Después decidiremos si empieza de inicio o sale durante el partido”, afirmó Simeone en la conferencia de prensa previa al Derbi madrileño. Sus dichos despejaron la principal incógnita de la última práctica rojiblanca, luego de que el atacante completara con normalidad el entrenamiento junto a sus compañeros.

Fin de semana de derbi 😄 pic.twitter.com/DSDopDJybB — Atlético de Madrid (@Atleti) September 19, 2026

El ex River y Manchester City venía de perderse el partido frente a Osasuna por problemas físicos. Su regreso al plantel abrió la posibilidad de que ocupe un lugar como titular ante los dirigidos por José Mourinho, aunque el DT argentino aún no precisó la alineación titular y si el atacante irá desde el arranque en la séptima fecha.

El Aleti, que sí tendrá como titular al argentino Cristian «Cuti» Romero, llega al clásico con dos victorias consecutivas, siete goles convertidos y ninguno en contra. El equipo suma 13 puntos sobre 18 posibles y buscará despedirse de esta etapa del calendario con un resultado favorable antes del próximo parón de selecciones.

En conferencia, el Cholo también relativizó el peso de los antecedentes recientes de ambos equipos. “El partido anterior no va relacionado al clásico de la ciudad”, sostuvo.

El Real, por su parte, viene de un contundente 4 a 1 ante Rayo Vallecano, luego de haber vencido por 2 a 1 a Inter de Milán por la UEFA Champions League. Aunque en aquel partido el equipo llegó a ser silbado por algunos sectores del Santiago Bernabéu.