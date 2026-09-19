Francisco Cerúndolo destacó el ambiente del Ruca Che: «Me encanta jugar acá, fue una fiesta»

Francisco Cerúndolo le dio el primer punto a Argentina ante Turquía en el Ruca Che. (Foto: Cecilia Maletti)

Francisco Cerúndolo ganó el primer punto de Argentina contra Turquía en la serie de Copa Davis que se juega en el Ruca Che de Neuquén. El N°1 nacional destacó el ambiente que se vivió en el estadio neuquino.

El 23° del mundo se impuso ante Yanki Erel, 2° de Turquía, por 6-0 y 6-4. Luego de un primer set implacable, tuvo que transpirar más en el segundo pero lo cerró con solidez.

«Me encanta jugar acá en Argentina, estoy agradecido con todos los que vinieron. Me potencia mucho jugar en casa, es lo más lindo, fue una fiesta. Trato de usarlo a favor», destacó.

«Disfruté a la gente desde el minuto uno, se sentía esa energía y esa pasión en el aliento», añadió el 1° argentino que ahora está 8-5 por esta competencia.

(Foto: Cecilia Maletti)

«En la Copa Davis hay más emociones en juego, en un torneo jugamos solos, acá tengo al equipo atrás y a todo un país. Son emociones únicas, no se compara con nada. Todos soñamos de chiquitos con jugarla», agregó Fran.

Más allá de la diferencia de jerarquía con su rival, analizó: «Nunca estás relajado cuando entrás a una cancha. En la Copa Davis el ránking queda en segundo plano, hay que entrar a full desde la primera pelota».

Cerúndolo también elogió la cancha que se armó en el Ruca Che. «Está impecable, muy jugable. El estadio es muy compacto, la gente se siente muy cerca», valoró.

Respecto a la paridad del segundo set en comparación al primero, expresó: «Sabía que después del primer set él iba a subir su nivel, sacó muy bien en el segundo tuve varios break points que no pude ganar por mérito de él».

Sobre la unión del grupo, comentó: «Los chicos son todos fenómenos como personas y jugadores, la pasamos increíble, somos un grupo de locos, nos conocemos todos desde muy chiquitos, eso también lo hace muy llevadero, se nos pasó rápido la semana».