Trágico choque entre camiones sobre Ruta 22 entre Río Negro y La Pampa: qué se sabe del conductor muerto y los heridos

Entre el límite de Río Negro y La Pampa se desplegó un gran operativo por un violento choque entre camiones en la Ruta Nacional 22. El trágico hecho dejó como saldo un muerto y dos heridos que fueron trasladados de urgencia.

Debido a la magnitud del siniestro, el tránsito permaneció interrumpido hasta este sábado a la espera de que el personal de Criminalística realice las pericias correspondientes. Con el transcurso de la mañana se conocieron más detalles sobre lo ocurrido.

Tragedia en la Ruta 22: lo que se sabe del choque, el conductor muerto y los heridos

Las autoridades intervinientes en el choque fatal confirmaron que, tras concretar la remoción de ambos camiones, ya se liberó el paso en el tramo afectado de la Ruta Nacional 22 entre Río Colorado y La Adela.

Indicaron que se realizaron todas las pericias accidentológicas correspondientes y si bien se debe esperar los resultados oficiales, adelantaron que se trató de un choque frontal entre dos camiones: uno perteneciente a la empresa Expreso Río Negro y el cisterna perteneciente a la firma Bravo Energy Argentina.

La Policía pampeana, en diálogo con medios locales, detalló que se todo indica que el primer transporte «habría invadido el carril contrario» y como consecuencia, impactó contra el cisterna que circulaba en sentido contrario.

Si bien por el momento se desconoce la identidad de la víctima fatal, las autoridades confirmaron que era el conductor del camión Expreso Río Negro y se trataría de un hombre de 45 años, oriundo de Tigre, Provincia de Buenos Aires. La Fiscalía ordenó una autopsia sobre el cuerpo para esclarecer la causa de muerte y conocer si sufrió una descompensación mientras conducía o no.

La víctima fatal era oriundo de Buenos Aires. Foto: La Arena

Respecto a los ocupantes del cisterna, detallaron que eran dos hombres que fueron trasladados de urgencia al hospital José Cibanal de Río Colorado para recibir asistencia médica y remarcaron que si bien presentaban lesiones, ninguno corría riesgo de muerte.