Esto es en off: los secretos de la política regional

Gabriel Álamo, presidente de la Junta de Gobierno del MPN junto a Jorge Lara, titular de la Convención del MPN (Gabriel Álamo)

Neuquén

El contador de Figueroa

Al inaugurar tres kilómetros del paseo costero sobre el río Neuquén Rolando Figueroa se entusiasmó con las cuentas al comparar la costa aprovechable de Mar del Plata con la capital neuquina. En el aniversario de Neuquén el mandatario provincial acompañó a Mariano Gaido y no se perdió detalle señalando que mientras Mar del Plata tiene 20 kilómetros la capital cuenta con 35 un cálculo que todavía omite los kilómetros del BocaHue.

La cosecha del MPN

El jefe de la Junta Gabriel Álamo recordó la última cosecha electoral del partido con un magro 8% en diputados nacionales y avisó que si el MPN compitiera primero habría que medir el efecto. Álamo ratificó que hoy acompaña a Rolando Figueroa mientras advierte que la herramienta electoral se discutirá con las seccionales y la Convención enviando un mensaje directo respaldado en números.

Plottier por ahora mira de reojo

La intendenta Malena Resa elogió la experiencia de Mariano Gaido destacando los primeros 100 días como un punto de inflexión aunque aclaró que Plottier y Neuquén son realidades diferentes. Resa pidió acompañamiento para poner a su ciudad en el lugar que se merece y aunque remarcó que no se comparan reconoció que aprender de la vecina capital siempre sirve.

Galíndez llegó después pero…

Santiago Galíndez se demoró en la inauguración de la novena plaza temática de Neuquén dedicada a Mafalda pero encontró la forma de convertir la tardanza en parte del festejo. «No llegué a la inauguración… pero tenía que venir a conocerla», bromeó el dirigente demostrando que en política también hay que saber elegir el momento aunque sea para evitar el corte de cinta.

María la pizza y el colesterol

María Pasqualini cerró su paso por Confluencia de Sabores mostrando orgullosa una pizza en redes sociales que abrió una duda razonable sobre si se trataba de una degustación o un desafío directo al colesterol.

La jefa de Gabinete de la municipalidad no se pierde de ningún gustito

La secretaria jefa de Gabinete desfiló muy abrigada entre más de 90 stands cosechando un mensaje de la pizzería local que sonó a un guiño de influencer agradecido.

Río Negro

Jura y espera en la Justicia Electoral

El Superior Tribunal de Justicia postergará el corrimiento de Carlos Da Silva priorizando su permanencia en el fuero electoral de cara a los comicios de 2027. Mientras el exministro Nicolás Land juró como secretario Electoral en el Poder Judicial rionegrino Da Silva fue designado camarista laboral en la misma jornada sin concretar su traslado.

Las enseñanzas de Alberto

El gobernador Alberto Weretilneck reflexionó que lo único que no pueden hacer los políticos es ponerse colorados ya que eso significaría que algo están haciendo mal. El mandatario compartió elogios con el barilochense Walter Cortés y pidió un aplauso para el intendente en un acto colmado de empresarios destacando su gestión municipal.

Con el traje de candidato

El gobernador Alberto Weretilneck ironizó ante la presencia del exlegislador Leandro Lescano preguntándole si ya andaba vestido de candidato por lucir un traje azul. Lescano candidato en la lista oficialista de convencionales aparece cada vez más seguido en los actos oficiales de la Provincia en Bariloche.

Kicillof llega a Roca con su libro

El gobernador bonaerense Axel Kicillof visitará General Roca en el marco de la presentación de su libro de historia económica. Bajo el pretexto del lanzamiento literario organizado inicialmente por la CGT regional del Alto Valle el precandidato presidencial consolida su proyección federal con la expectativa puesta en si concurrirá la intendenta María Emilia Soria.

La reforma al Ipross y la postura gremial no tan unificada

Los gremios estatales rechazaron el proyecto de convertir en optativa la afiliación al Ipross evidenciando diferencias internas al no lograr acordar una convocatoria conjunta al Consejo Asesor. A pesar de la coincidencia en el rechazo a la propuesta oficial las conducciones sindicales muestran posturas cada vez más fragmentadas.