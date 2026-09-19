Expo Rural de Conesa: quiénes son los grandes campeones de Angus y cómo sigue la jura de Hereford

La 14° Exposición Nacional Patagónica de Hereford es uno de los principales atractivos de la Expo Rural de General Conesa. Foto: Auribel Zuarce.

Con un día soleado, el predio de la Sociedad Rural de Conesa colmado de público y la pista como uno de los principales puntos de encuentro, la Expo Rural 2026 avanzó con la tradicional Jura de Clasificación de Angus.

La evaluación estuvo a cargo de Francisco Quiroga, quien tuvo la tarea de clasificar los ejemplares de las distintas categorías.

La competencia reunió animales Puro de Pedigree (PP) y Puro Controlado (PC) y permitió conocer a los grandes campeones de una de las razas protagonistas de la muestra.

El Carancho se quedó con el Gran Campeón Macho Angus Puro de Pedigree

En Angus Puro de Pedigree, el máximo reconocimiento fue para Cabaña El Carancho, de Daniel Garciarena, que se quedó con el Gran Campeón Macho. El Reservado Gran Campeón Macho fue para Cabaña La Laguna, de Julián Lavallén.

El Gran Campeón Macho Angus Puro de Pedigree fue para Cabaña El Carancho, de Daniel Garciarena.

En hembras, el Gran Campeón Hembra Puro de Pedigree quedó para Cabaña Don Juan, de Gilardi, mientras que el Reservado Gran Campeón Hembra fue para Cabaña Cerro Chengue, de Ramón Lorenzo Sucesión.

También hubo reconocimientos por lotes. Cabaña La Nicolasa, de Chubut, obtuvo el Lote Gran Campeón Hembra Angus Puro de Pedigree y Mejor Hembra de Lote.

Entre los machos, el Lote Gran Campeón Macho Angus y Mejor Macho de Lote fue para Cabaña San Marón, de Sarmiento, Chubut. El Lote Reservado Gran Campeón Macho y Segundo Mejor Toro quedó para Cabaña El Horizonte, de Trevelin, Chubut.

La jura también definió los principales premios en la categoría Angus Puro Controlado. El Lote Gran Campeón Hembra y Segundo Mejor Hembra fue para Cabaña La Nicolasa, mientras que el Lote Reservado Gran Campeón Hembra y Mejor Hembra correspondió a Cabaña El Horizonte.

La pista de la Sociedad Rural de General Conesa fue escenario de la Jura de Clasificación de Angus. Foto: Auribel Zuarce.

La jornada de Angus reunió a productores, cabañeros, familias y visitantes alrededor de la pista, en una muestra que busca poner en valor el trabajo ganadero y la genética patagónica.

Hereford toma la pista en la 14° Nacional Patagónica

Tras la jura de Angus, la actividad continúa con la Jura de Clasificación de Hereford, uno de los momentos centrales de la 37° Expo Rural de Conesa y de la exposición nacional de la raza.

Entre los primeros resultados, Hernán Acuña, de Cabaña Don Manuel, se quedó con el Lote Gran Campeón Hembra PR y también obtuvo el reconocimiento como Reservado Lote Gran Campeón Hembra PR.

La jura de Hereford está a cargo del jurado Javier de Ezcurra y continuará durante la tarde con el ingreso de los machos Puro Registrado a la pista, donde se definirán nuevos campeonatos y reconocimientos de la 14° Exposición Nacional Patagónica de la raza.