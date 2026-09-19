Habilitaron un nuevo tramo de la Avenida Mosconi de Neuquén: qué trabajos continúan ahora

La Municipalidad de Neuquén habilitó este sábado 400 metros de la Gran Avenida, entre Chaneton y Don Bosco. La apertura permite recuperar los cruces transversales de Leguizamón y Láinez.

Según informó el Municipio, el tránsito ya se trasladó al sector central y los equipos continúan trabajando en los espacios laterales del tramo recientemente abierto.

Qué trabajos continúan en los sectores laterales de la avenida

En el sector habilitado quedaron disponibles dos carriles por sentido y un carril de estacionamiento temporario para frentistas. De esta manera, se deja de utilizar las antiguas colectoras, que serán eliminadas como parte de la nueva configuración de la Gran Avenida.

La circulación se realiza dentro de una zona de obra activa, por lo que el Municipio dispuso un operativo de seguridad para ordenar el tránsito. También pidió respetar las velocidades máximas y las indicaciones de los agentes y banderilleros ubicados en las esquinas.

El avance en el sector cercano al Puente Carretero. Las próximas intervenciones estarán vinculadas con los pluviales, cordones, veredas, bicisendas, iluminación y espacios verdes previstos para el corredor.

En los laterales comenzará ahora una nueva etapa de los trabajos urbanos. Primero se ejecutarán los pluviales longitudinales y luego se avanzará con las nuevas veredas y las bicisendas previstas para completar el corredor.

También comenzó el desmontaje del cerco provisorio en los sectores donde ya no resulta necesario. Esta tarea permitirá avanzar con el cordón cuneta del lado de la vereda y con otras intervenciones vinculadas a la infraestructura de la avenida.

La nueva iluminación LED y las obras que siguen en el corredor

Otra de las tareas previstas es el montaje del nuevo sistema de iluminación, que replicará el esquema instalado en el cantero central. El objetivo de la obra es extender la cobertura LED a lo largo de toda la traza de la Gran Avenida.

La obra contempla completar progresivamente los cinco carriles del nuevo eje, además de la bicisenda, los espacios verdes y las veredas. Las habilitaciones parciales permiten liberar sectores terminados y trasladar los trabajos hacia los espacios que todavía permanecen en ejecución.

El secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, explicó que la modalidad permite mantener la circulación principal en tres carriles de forma transitoria. La distribución se modificará a medida que avance la construcción del resto de la avenida.

Con la apertura de este tramo, los trabajos se concentran en la configuración definitiva de los sectores laterales.