TN Apat: Manu Urcera pisó fuerte en clasificación y se viste de candidato en Río Cuarto

Foto: Apat. El rionegrino confirmó que tiene potencial para pelear por la victoria.

Confirmando el potencial mostrado semanas atrás, el rionegrino José Manuel Urcera fue una de las figuras excluyentes hoy en el Autódromo de Río Cuarto (Córdoba), donde el TN Apat disputa este fin de semana la novena fecha de la temporada 2026.

El piloto de San Antonio ratificó las óptimas prestaciones del Honda All New Civic y se quedó con el 3° mejor tiempo en la prueba de clasificación de la Clase 3; asegurándose así el cajón de privilegio para la tercera y última serie de mañana.

Urcera había avisado en Misiones que el nuevo conjunto preparado por Gaby Rodríguez y motorizado por los hermanos Riva estaba para cosas importantes. De hecho, tras penar con un problema eléctrico y tener que partir desde el fondo, Manu remontó y finalizó 7° en la pasada competencia final.

Con el Corolla que atiende su propio equipo, Vicino le dio a Toyota la primera Pole del año.

El ensayo previo a la cita cordobesa aseguró el correcto funcionamiento del vehículo y desterró por completo el desperfecto eléctrico, asegurando una herramienta acorde para que el rionegrino sea serio aspirante de aquí en adelante con el nuevo Honda.

«Fue una buena clasificación. Aproveché las oportunidades que tenía y pude cerrar una buena vuelta. Hay que mejorar el auto para mañana, porque el ritmo seguramente se va a caer en la final por el alto desgaste. El equipo trabajó mucho, se probó bastante y acá están los resultados. Queremos pelear la carrera», expresó Urcera ante los micrófonos de Campeones.

El mendocino Lucas Vicino, con un Toyota Corolla, se quedó con la Pole Position en la divisional mayor, con un tiempo de 1m 10s 864, superando por 349 milésimas al uruguayo Mauricio Lambiris, que con otro Corolla finalizó 2° en la tanda. Urcera, por su parte, quedó 3° a 395/1000.

Leonel Pernía (Focus), Facundo Chapur (Honda), Julián Santero (VW Virtus), Bautista Damiani (VW Virtus), Ever Franetovich (Ford), Joel Gasmann (Chevrolet) y Agustín Canapino (Chevrolet), el puntero del campeonato (fue su peor clasifica de la temporada), completaron el Top 10 de la clasificación.

Otro sábado complicado para Benvenuti en la Clase 3.

Lamentablemente, el neuquino Juan Cruz Benvenuti, que compite con un VW Vento GLI del Canning Motorsport, no logró completar vuelta rápida, por lo que mañana deberá remontar desde el fondo en las baterías preliminares.

En la Clase 2, el rafaelino Juan Ignacio Canela (VW Gol) mejoró lo hecho temprano por el bonaerense Gastón Iansa (Chevrolet), de regreso en la categoría (en principio, solo para esta carrera), y se quedó con la Pole Position. Detrás se ubicaron Valentino Quattrocchi (Toyota) y el mencionado Iansa.

La actividad dominical comenzará con las series de la Clase 2, de 10 a 10:50 hs. Luego, de 10:50 a 11:50, se disputarán las baterías de la Clase 3. Las finales, en tanto, se largarán a las 13:05 (C2) y 14:05 (C3), respectivamente.