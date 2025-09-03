La decisión final de Aston Villa con Dibu Martínez tras la polémica por el pase caído a Manchester United

El arquero de la Selección iba a pasar a Manchester United, pero la transferencia se cayó de forma imprevista.

Emiliano Martínez fue uno de los grandes protagonistas del cierre del mercado de pases en Inglaterra. El arquero de la Selección Argentina tenía encaminada su partida a Manchester United, pero la transferencia se cayó ante la negativa de Jadon Sancho de pasar desde los Red Devils a Aston Villa.

Dibu no había ido ni siquiera al banco de suplentes de los Villanos el último sábado y Unai Emery evitó nombrarlo en tres oportunidades, al punto de responder «Marco Bizot» cuando le consultaron quién sería su arquero en el futuro.

Ante este panorama, las dudas sobre el futuro del marplatense que acaba de cumplir 33 años no tardaron en aparecer, pero este miércoles el club de Birmingham se encargó de despejarlas.

Martínez encabeza la lista de 21 futbolistas que disputarán la Europa League con Aston Villa, lo que deja a las claras que su carrera continuará allí por lo menos hasta fin de año.

Tras tejerse una telaraña repleta de dudas sobre el papel que tendría Martínez en la próxima campaña de Aston Villa, el propio entrenador español tomó la determinación contundente de no apartarlo y de seguir contando con sus servicios.

Ante esta determinación, ahora habrá que esperar para ver si sigue siendo titular o si tendrá que correr desde atrás en la consideración del entrenador.