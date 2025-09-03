La confesión de un ex Boca: «Podrán decir que me quedó grande la camiseta, pero no me pesó»

El mundo Boca no es para cualquiera, principalmente por la presión que exige la camiseta. Muchos jugadores nunca terminaron de adaptarse, lo que derivó rápidamente en su salida. Ahora un exfutbolista del Xeneize rompió el silencio sobre su paso.

Jorman Campuzano, quien supo ser titular durante el primer ciclo de Miguel Russo y hoy es referente de Atlético Nacional, se fue del club luego de que el entrenador no lo tenga en cuenta para este semestre. Ahora, el colombiano reconoció que su paso por el club fue clave para la maduración de su carrera.

«Boca es único. Podrán decir ‘te quedó grande la camiseta’. No me pesó. Fui feliz, llegaron ofertas, no quisieron… En Boca viví todas mis etapas, maduré. Para mí fue todo», comentó Campuzando durante una entrevista con Espn Colombia.

En ese sentido, el colombiano agregó que «en lo futbolístico, con el hincha, no fue tan bien… Es respetable, porque en Boca yo tiraba una jugadita, pisándola, y había dos aplausos. Ahora, me tiraba de plancha y era ovación. Chicho Serna me decía ‘meté una patadita'».

Preocupa la salud de Miguel Russo en Boca

La preocupación por la salud de Miguel Russo todavía está presente en el Mundo Boca. El entrenador permanece internado desde ayer por la tarde en la clínica Fleni, donde pasó la noche y está a la espera del resultado de un cultivo que determine si puede continuar con el tratamiento ambulatorio.

Russo pasó la noche con suero, con el que lo mantuvieron hidratado y le administraron antibióticos para combatir la infección. Ahora está a la espera de conocer los resultados para que los médicos definan si puede continuar con el tratamiento en su domicilio o si debe permanecer en la clínica, para terminar de deshacerse de la bacteria.