La Selección Argentina recibe a Venezuela por las Eliminatorias: hora, TV y formaciones

Esta noche, la Selección Argentina disputará su último encuentro del año, y de las Eliminatorias, en el suelo argentino. Desde las 20.30, se medirá ante Venezuela que llega al Monumental con la necesidad de sumar para empezar a asegurarse su primera clasificación al Mundial.

Pero el encuentro no solo tendrá ese condimento, sino que además será el último de Lionel Messi en el país. Así lo adelantó el astro luego de caer en la final de la Leagues Cup ante Seattle Sounders por 3-0. “Va a ser un partido muy especial para mí. No sé si después habrá amistosos”, planteó el astro rosarino. Y continuó: “Por eso me va a acompañar mi familia: mi mujer, mis hijos, mis hermanos, mis padres y toda la familia de mi mujer”. Para cerrar sostuvo que “lo vamos a vivir de esa manera, especial. No sé qué pasará, pero vamos con esa intención”. Sin nada confirmado para el futuro lejano, el ex Barcelona de a poco cierra su etapa con la Selección.

De esta situación se hizo eco Lionel Scaloni en la conferencia de prensa de ayer, en la que no pudo ocultar su emoción. “Jugué con él y fue algo hermoso en ese momento. Y después poder haber estado un Mundial con él y que lo haya ganado es emocionante. Con el correr del tiempo nos daremos cuenta mucho más de todo esto. Todo lo que genera cuando entra al predio es algo que no se lo he visto a nadie. Para entenderlo hay que estar en esta posición y es un placer. Hoy está y hay que disfrutarlo», expresó.

“Es un partido por lo que ya declaró Leo que va a ser emotivo, especial, lindo, porque si es verdad que es el último por Eliminatorias hay que disfrutarlo, y yo soy el primero. Es un placer tenerlo y esperemos que la gente en la cancha lo disfrute”, agregó. Y dejó en claro que “seguramente no sea su último partido en la Argentina, es evidente que así será. Nos encargaremos de que juegue otro partido porque lo merece”.

La duda que mantiene Lionel Scaloni en la Selección Argentina

Con respecto al cruce ante la Vinotinto, Scaloni tiene solo una duda en el once titular, y pasa por mantener a Lautaro Martínez o sumar a Thiago Almada.

El delantero de Atlético de Madrid Julián Álvarez parece ganarle la pulseada al capitán de Inter de Milán para ser la referencia del ataque, mientras que el cuerpo técnico aún no decide si deja al Toro junto al ex-River u opta por sumar al mediapunta de 24 años.

La elección de Scaloni también definirá el esquema. Si el que ingresa es el surgido en Vélez, el equipo contará con cuatro mediocampistas (Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Giovani Lo Celso), aunque Almada arrancará como un tercer atacante, mientras que los puntas más definidos serían Julián y Lionel Messi. En caso de que ingrese el Toro, iría con tres delanteros.

Otros jugadores que también tienen chances de sumar minutos son Franco Mastantuono y Nico Paz.

Sobre la posibilidad de que los juveniles jueguen, el entrenador dejó un indicio en la previa y aseguró que ”la única manera de verlos es adentro de la cancha, sin olvidarnos de la edad que tienen. Hay que valorar que son chicos que nos van a dar un montón en el futuro”.

La formación de la Selección Argentina ante Venezuela por las Eliminatorias

Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso; Thiago Almada, Julián Álvarez, Lionel Messi. DT: Lionel Scaloni.

La posible formación de Venezuela contra la Selección Argentina

Rafael Romo; Wilker Ángel, Nahuel Ferraresi, Jon Aramburu, Miguel Navarro; José Martínez, Jefferson Savarino, Telasco Segovia, Yeferson Soteldo; Josef Martínez y Salomón Rondón. DT: Fernando Batista.

Los datos del partido entre la Selección Argentina ante Venezuela

Hora: 20.30.

TV: Telefé y TyC Sports.

Árbitro: Piero Maza.

Estadio: Más Monumental.