Se confirmaron los árbitros y horarios de la fecha del Federal A: Cipolletti y Sol de Mayo serán locales

El próximo fin de semana se disputará la séptima fecha de la segunda fase del Federal A y hoy se conocieron los horarios y árbitros. Cipolletti y Sol de Mayo serán locales mientras que Deportivo Rincón tiene fecha libre.
Por la Zona Campeonato, el Albinegro recibirá a Bolívar el domingo a las 15:30 con el arbitraje de bahiense Juan Ignacio Nebbietti.
El equipo del Chango Cravero lleva tres partidos sin ganar con dos empates consecutivos. El último domingo igualó 1 a 1 con Costa Brava en General Pico.
Cipo necesita un triunfo para seguir con chances de clasificar entre los cuatro primeros. Si no gana, quedará con muy pocas posibilidades. Los bonaerenses llegan punteros junto a Olimpo y están invictos en esta instancia.
Los otros partidos del grupo serán: Kimberley – Villa Mitre el sábado a las 15 en Mar del Plata, Olimpo – Atenas de Río Cuarto el domingo 15:30 en Bahía Blanca y Argentino de Monte Maíz – Costa Brava en el mismo día y horario en la provincia de Córdoba.
Sol de Mayo y un partido clave por la permanencia
Por la Fase Reválida, Sol de Mayo recibirá a Estudiantes de San Luis en un partido determinante en la pelea por no descender. Será el sábado a las 15 en Viedma.
El equipo puntano está en zona de descenso y el Albiceleste le saca un leve ventaja en los promedios. Si los rionegrinos ganan darán un paso clave hacia la permanencia y si pierden caerán nuevamente a la zona roja.
El árbitro será el mendocino Luis Damián Martínez que viene de tener un pésimo arbitraje en Villa Mitre – Argentino de Monte Maíz. El rafaelino cobró un penal inexistente que le dio la victoria a los bahienses.
La fecha completa del Federal A
ZONA CAMPEONATO – ZONA A
Sábado 30
KIMBERLEY MDQ MAR DEL PLATA VILLA MITRE BAHÍA BLANCA 30/08/2025 15:00 MORON * FRANCO DAVID GENERAL PICO ROLDAN * GONZALO ANIBAL SALTO DESTEFANO * PATRICIO JESUS SALADILLO CID * ALEJO PERGAMINO
Domingo 31
CIPOLLETTI CIPOLLETTI CIUDAD DE BOLIVAR BOLIVAR 31/08/2025 15:30 NEBBIETTI * JUAN IGNACIO RIO COLORADO VIGLIETTI * CARLOS JAVIER SALTO BADANO * JOAQUIN SALADILLO BUSTOS * KEVIN NICOLAS CNEL DORREGO
OLIMPO BAHÍA BLANCA ATENAS RC RÍO CUARTO 31/08/2025 15:30 MANDUCA * MAXIMILIANO SANTA FE GONZALEZ * MARIANO RAMON SANTA FE MOYA * MAXIMILIANO SANTA FE POMPEI * VALENTIN OLAVARRÍA
ARGENTINO P PASCANAS AT. COSTA BRAVA GENERAL PICO 31/08/2025 15:30 GONZALEZ * GUILLERMO ADRIAN RESISTENCIA FLEITAS * HUGO ROSARIO DURE * MARIANA BEATRIZ RESISTENCIA LOPEZ * RODRIGO EDGARDO RESISTENCIA
LIBRE: Deportivo Rincon (Rincon de los Sauces)
ZONA B
Domingo 31
SARMIENTO SGO SGO DEL ESTERO SAN MARTIN F. FORMOSA 31/08/2025 16:00 REKERS * FERNANDO JESUS CÓRDOBA SERALE * EMANUEL JOSE CÓRDOBA LUJAN * EVELYN ROMINA DEÁN FÚNES MARTO * AGUSTÍN TUCUMÁN
JUV ANTONIANA SALTA AT RAFAELA RAFAELA 31/08/2025 17:00 LIUZZI * MARCOS IGNACIO AYACUCHO NARDELLI * MARTIN DANIEL LUJÁN AGUERO * EXEQUIEL AUGUSTO CATAMARCA CARDOZO * WALTER AUGUSTO JUJUY
INDEPENDIENTE (CHI) CHIVILCOY DOUGLAS HAIG PERGAMINO 31/08/2025 15:30 SANDOVAL * JOSÉ DARÍO CONCORDIA CÓRDOBA * GUIDO CONCORDIA LEZCANO GARCILANO* RODRIGO VICTORIA EISENACHT * PAULA SOLEDADE NOGOYA
Lunes 1
NUEVE DE JULIO RAFAELA SP. BELGRANO SAN FRANCISCO 01/09/2025 20:30 NOVELLI * DIEGO SAUL TANDIL BONO * OSCAR ARIEL JUNÍN SUAREZ * LEONEL MATIAS SAN ANTONIO DE ARECO PALETTA * LAUTARO MANUEL TANDIL
LIBRE: Gimnasia y Esgrima (Chivilcoy)
FASE REVÁLIDA
ZONA A
Sábado 30
SOL DE MAYO VIEDMA ESTUDIANTES S L SAN LUIS 30/08/2025 15:00 MARTINEZ * LUIS DAMIAN SAN RAFAEL MUÑOZ * FERNANDO S. GRAL ALVEAR (M) CABRERA * JORGE MALARGUE JARA * RODRIGO ARIEL MALARGUE
SANTAMARINA TANDIL GERMINAL TRELEW 30/08/2025 15:00 DIAZ * JOSÉ MANUEL VILLA MERCEDES FLORES ROIG* JUAN IGNACIO SAN LUIS OJEDA * FEDERICO HERNAN VILLA MERCEDES HARTFIELD * LEANDRO FEDERICO VILLA MERCEDES
GUTIERREZ SC MENDOZA CIRCULO DEPORTIVO MAR DEL PLATA 30/08/2025 15:30 BILLONE CARPIO * MATIAS EZEQUIEL CÓRDOBA DOUSSOUK * KARIM CHASCOMÚS ZABALZA * FERNANDO TANDIL GOMEZ * SIREROL MAURO SAN JUAN
Domingo 31
J .U. UNIVERSITARIO SAN LUIS AT. C. SAN MARTIN MENDOZA 31/08/2025 15:30 ACOSTA * FRANCISCO MARTIN SGO DEL ESTERO MAGUNA * EMILIO JOSÉ SANTIAGO DEL ESTERO CACERES * NESTOR FABIAN SANTIAGO DEL ESTERO ALLEGUE * JESUS SAN JUAN
HURACAN L.HERAS MENDOZA GUILLERMO BROWN TRELEW 31/08/2025 16:00 CEBALLO * CESAR ANTONIO CÓRDOBA GUZMAN * MARCOS DAVID PASCANAS CABRELLI * CLAUDIO AGUSTIN BALCARCE ALVEZ * FACUNDO HECTOR GRAL MADARIAGA
ZONA B
Sábado 30
BOCA UNIDOS CORRIENTES MITRE POSADAS POSADAS 30/08/2025 15:30 CORREA * JONATHAN DANIEL CÓRDOBA GONZALEZ * MATIAS JAVIER SAN FRANCISCO RIOS * MARIA S0LEDAD RESISTENCIA PEREZ * DALMA CÓRDOBA
G. Y ESGRIMA CU C DEL URUGUAY SPORTIVO AT. CAÑADA DE GÓMEZ 30/08/2025 19:00 RUBIANO * CRISTIAN SANTA ROSA PEREZ * SERGIO MAURICI0 CORRIENTES FRANCO * ANDRES LEONARDO CORRIENTES LEGUIZAMON * EMANUEL SANTA ROSA
Domingo 31
EL LINQUEÑO LINCOLN CRUCERO DEL NORTE POSADAS 31/08/2025 15:30 BILLANUEVA * LEONARDO ENMANUEL CORRIENTES SOSA * NICOLÁS MATIAS CORRIENTES PASQUETIN * THOMAS JUNÍN SCHMOLL * SANTIAGO JUNÍN
DEF. BELGRANO (V.R.) SAN NICOLÁS SARMIENTO RCIA. RESISTENCIA 31/08/2025 16:00 BENITES * GUSTAVO FEDERICO SALTA DIAZ * LUCIANO AGUSTIN SALTA OCAMPO * DIEGO PABLO SALTA VIZGARRA CAMPOS * FACUNDO MISAEL SALTA
BEN HUR R RAFAELA SOL DE AMERICA FORMOSA 31/08/2025 17:30 MARTIN * MAURICIO EXEQUIEL TUCUMÁN ARGAÑARAZ * LEILA ROMINA TUCUMÁN PONCE * JOSÉ DANIEL TUCUMÁN BALLESTERO * RODRIGO TUCUMÁN
