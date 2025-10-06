La dedicatoria de Paredes a Russo luego de la goleada de Boca en La Bombonera

El capitán recordó al DT en medio de los festejos por el inolvidable 5-0 a la Lepra. (FBaires)

Boca logró un categórico 5-0 a Newell’s en La Bombonera, saltó del noveno al primer puesto en su grupo y, de repente, todo se acomodó en el Mundo Xeneize. Sin embargo, la precupación por la salud de Miguel Russo es constante y después de la goleada, Leandro Paredes, en medio de mucho festejo, se acordó del DT, que otra vez no pudo estar junto al plantel.

En un encuentro casi perfecto, Milton Giménez (2), Ayrton Costa, Brian Aguirre y Lautaro Blanco fueron los responsables de darle forma a la goleada. Con ratos de buen fútbol como no se veían hace mucho tiempo en Boca, el equipo que comandó tácticamente Claudio Úbeda desató la alegría en sus hinchas.

La palabra del capitán

Mientras todo era felicidad, Leandro Paredes se tomó unos segundos para recordar el delicado presente que atraviesa Russo. “Sin dudas que es una victoria importante para todos”, expresó en primer lugar el campeón del mundo. Pocos segundos más tarde, el mediocampista central que se va con la Selección Argentina agregó: “Obviamente dedicársela de nuestra parte porque es la cabeza de nuestro grupo”.

En el mismo discurso que tuvo una duración de 12 segundos en la zona mixta, el volante amplió sus frases al respecto. “Que esté pasando por este momento no es nada lindo. Le mandamos mucha fuerza”, completó el mensaje Leandro delante de los micrófonos y las cámaras presentes en los pasillos de La Bombonera a la salida del vestuario local.

De esta manera, el referente del plantel se tomó uno rato para dedicarle un mensaje al director técnico que está atravesando un difícil momento. Miguelo estuvo internado durante la semana, y después fue trasladado a su domicilio. Por ese motivo no estuvo en los partidos contra Defensa y Justicia en Varela, durante la fecha anterior, y ante Newell’s en La Bombonera, el domingo.

Claudio Úbeda también habló de Russo

Exactamente igual que como lo hizo Paredes, Claudio Úbeda le dedicó la goleada a Russo. “Este triunfo se lo queremos dedicar a Miguel, que seguramente nos ha estado viendo por televisión“, manifestó el principal colaborador del cuerpo técnico durante la conferencia de prensa posterior al inolvidable 5-0.

Úbeda estuvo otra vez al frente del equipo y también recordó al DT. (FBaires)

El ayudante de campo y hoy técnico interino del Xeneize, sumó: “Durante toda la semana estuvimos en permanente contacto con Miguel, estuvimos en su casa y él está al tanto de todo lo que venimos haciendo”. Además, añadió: “Al mando del equipo sigue estando Miguel, nosotros somos parte de su grupo de trabajo. Respondemos 100% a él como cabeza de grupo”.