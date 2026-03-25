La Doble Apolo abrió inscripciones y mostró su nueva indumentaria

La emblemática prueba que se realiza en el Área Natural Protegida Paso Córdoba ya tiene fecha confirmada. La 17° edición de la Doble Apolo se correrá el 12 de julio y desde la organización informaron que ya están abiertas las inscripciones.

Con el paso de los años, la competencia se consolidó como un clásico del calendario y una de las Race Adventure más importantes del país. Al igual que en la edición anterior, el evento organizado por Multieventos del Valle tendrá tres distancias: 8, 15 y 28 kilómetros.

La organización anunció que durante marzo y abril habrá un precio promocional para quienes se anoten de forma anticipada. La inscripción incluye la remera oficial, buff y guantes técnicos.

Para este año, la tradicional remera de mangas largas será de color naranja con detalles en blanco, una de las novedades más destacadas de esta edición.

Además, la prueba contará nuevamente con transmisión por streaming, sistema de clasificación por chip y premiación del primero al quinto puesto por categoría y del primero al décimo en la general. También se entregarán medallas finisher, entre otras novedades.

La edición pasada tuvo como gran ganador en la prueba principal de 28 kilómetros a Ignacio Reyes. El allense lo hizo por segundo año consecutivo. En la rama femenina, la neuquina Mia Pan, alcanzó su primer triunfo en la general.