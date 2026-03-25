Argentinos del Norte es el único líder y Huergo dio la sorpresa ante La Amistad en la 1° fecha de la Confluencia

Este martes se completó la 1° fecha de la Liga Confluencia. Luego de la suspensión del fin de semana pasado por condiciones climáticas, donde solo se disputó un partido en la zona campeonato: la victoria 3-2 de Catriel ante Cipolletti.

En Roca, hubo doble acción. En la cancha de Cimac, el local igualó sin goles frente a Atlético Regina. Con la igualdad, el Celeste se ubica con dos puntos tras el empate frente a Unión en la jornada inaugural. Por su parte, el campeón defensor tiene cuatro unidades luego de la victoria a Fernández Oro por 2-0.

El actual campeón no pudo ante el Celeste. Foto: Mayra Díaz.

También rodó la pelota en el Luis Maiolino. Deportivo Roca se hizo fuerte ante su gente y ganó por 1-0 a Unión de Allen. El único gol del partido fue obra de Damián Quezada a los 11 minutos del primer tiempo. El Naranja llega a los cuatro puntos y el Mago permanece con una unidad.

Roca ganó por la mínima en su casa.

Argentinos del Norte sigue imparable. El Carcelero se trajo tres puntos de oro de La Pampa gracias a la victoria por 3-1, con goles de Fabián Illanes, Juan Vera y Leonardo Prado. Para el local empató transitoriamente Silvio Córdoba. El Carcelero es el único líder con puntaje perfecto, tras la victoria en el debut frente a Catriel. Petroleros, por su parte, tiene un punto.

El Norte tiene andar perfecto en la Confluencia.

Además, hubo empate agónico en el Julio Dante Salto: San Martín de Cipolletti igualó 1-1 frente a Fernández Oro. El Trueno Verde se había adelantado en el marcador gracias a un tanto de Gustavo Carrasco, pero Tomás Tesoniero puso el partido en tablas con un penal en la última del encuentro. Ambos equipos tienen un punto.

El León empató en la última ante Fernández Oro.

El batacazo de la fecha lo dio Deportivo Huergo. El Albiverde sorprendió a La Amistad y lo derrotó a domicilio por 2-1. En la Isla Jordán, Pillmatún obtuvo su primer triunfo en este 2026. El equipo cipoleño le ganó 2-1 a Círculo Italiano con goles de Carín Najul y Milton Jaque. Para el Grana descontó Mariano Cheuquepan.

La 1° fecha de la Zona Ascenso

Este martes también se completó la 1° fecha en la Zona Ascenso, que solo había disputado un partido: la victoria 2-0 de Independiente de Catriel a Maracacinho.

La 2° categoría tiene dos líderes. Experimental se hizo fuerte en Cinco Saltos y derrotó a Chichinales por 4-1. Quien también tiene dos victorias es CECAP. El equipo debutante en la Confluencia se trajo una valiosísima victoria por 1-0 ante Deportivo Mainque. El único tanto lo marcó Ángel Maldonado.

CECAP, el debutante que solo conoce la victoria.

En Allen, hubo lluvia de goles. En el Rayador, Alto Valle empató 2-2 contra Deportivo Godoy. Además, San Isidro ganó por 2-0 de visitante ante San Sebastián y San Carlos venció a domicilio a El Salvador por 3-1.