La emotiva foto que compartió Merentiel tras su segundo título en Boca: «Quien le iba a decir a ese pibe…»

Miguel Merentiel llegó a Boca en enero de 2023 y, a fuerza de goles y locuras, de a poco se fue metiendo en el corazón del hincha. Sin embargo, al uruguayo todavía le faltaba una consagración como la que consiguió el sábado en la Bombonera.

En aquel año, cuando el centrodelantero arribó al Xeneize a préstamo y con una opción de compra de tres millones de dólares, proveniente de Palmeiras, Boca ganó la Supercopa Argentina ante Patronato. Sin embargo, la participación de Merentiel en aquella final fue anecdótica: ingresó por Darío Benedetto en el complemento, luego de que el «Pipa» marcara los tres goles de la victoria.

Tres años después, ya convertido en una fija del equipo de Rodolfo Arruabarrena -y también lo había sido en el de Claudio Úbeda-, Merentiel levantó la Liga 2026. Además, fue el máximo goleador de Boca en el certamen, con 10 tantos (cinco en cada torneo).

Este domingo, el delantero compartió en sus redes sociales una imagen de cuando era más joven, en la que aparece con una campera de Boca y el número 10. La acompañó con un mensaje cargado de emoción: «Quién le iba a decir a ese pibe que algún día iba a lograr algo así», escribió.

«Siempre Boca», agregó. La consagración significó un desahogo enorme para el uruguayo, que después de los festejos también dejó en claro que quiere seguir sumando títulos: «Ahora se viene una seguidilla importante», expresó.

El Xeneize retomará los entrenamientos este martes, con la mira puesta en el duelo del sábado frente a Banfield por las semifinales de la Copa Argentina. Además, una semana después disputará la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro.