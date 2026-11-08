Lionel Messi imbatible en la MLS: se quedó con el Botín de Oro por segunda vez consecutiva

Lionel Messi volvió a destacar en el fútbol de Estados Unidos. El astro rosarino conquistó el Botín de Oro de la MLS 2026, tras marcar 26 goles en la temporada regular con Inter Miami, y se convirtió en el primer futbolista en ganar el premio como máximo artillero de la liga durante dos campañas consecutivas.

El astro argentino terminó por delante del croata Petar Musa, delantero de FC Dallas, que convirtió 22 tantos, y de Sam Surridge, de Nashville SC, con 21. Además, se convirtió en el sexto futbolista en ganar el Botín de Oro en más de una oportunidad.

La distinción tiene un valor histórico en los 31 años de la MLS que se creó en 1996. Hasta ahora, cinco futbolistas habían conseguido dos Botines de Oro, aunque ninguno había logrado hacerlo en temporadas consecutivas. Predrag Radosavljević fue goleador en 1997 y 2003; Taylor Twellman, en 2002 y 2005; Jeff Cunningham, en 2006 y 2009; Chris Wondolowski, en 2010 y 2012; y Bradley Wright-Phillips, en 2014 y 2016.

Otro dato que dimensiona la temporada de Messi es que convirtió 25 de sus 26 goles sin recurrir al penal. Su producción representa la segunda mejor marca en una temporada de la MLS, detrás de su propio récord de 28 tantos que estableció en 2025.

Además, se convirtió en el segundo jugador en la historia de la competencia en alcanzar al menos 25 goles en dos temporadas consecutivas. Sus 55 goles en las últimas dos campañas representan el segundo mejor registro de la liga en ese período. Solo lo superan los 58 tantos de Josef Martínez que convirtió entre 2018 y 2019.

La cosecha de reconocimientos individuales del argentino también tiene antecedentes en Europa. Durante su etapa en Barcelona ganó seis veces el Botín de Oro, fue ocho veces máximo goleador de la Liga de España y terminó como máximo artillero de la Champions League en seis ediciones.

En la MLS, Messi ya obtuvo dos premios al Jugador Más Valioso en las dos temporadas completas que disputó con Inter Miami. Ningún futbolista consiguió tres distinciones, por lo que el rosarino tiene la posibilidad de establecer otra marca inédita en la liga estadounidense.

Mientras tanto, Inter Miami cerró la fase regular con un empate 3-3 ante Charlotte FC. El equipo de Florida terminó segundo en la Conferencia Este, con 60 puntos, y ahora se enfrentará a Columbus Crew en la primera ronda de los playoffs.

En la Conferencia Este, los otros equipos clasificados a los playoffs fueron New England Revolution (tercero), Chicago Fire (cuarto) y Philadelphia Union (sexto), además de Columbus Crew (séptimo). Orlando City y Cincinnati, en tanto, deberán disputar el repechaje.

La fase de playoffs comenzará el 20 de noviembre. Las primeras rondas se jugarán al mejor de tres partidos: el equipo mejor ubicado en la fase regular comenzará la serie como local y también tendrá la ventaja de definir en su estadio en caso de un tercer encuentro. Las semifinales y la final de conferencia, en cambio, se disputarán a partido único en la cancha del equipo mejor clasificado.

Con información de Infobae

Los números de Messi en la MLS 2026