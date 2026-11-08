Cómo hacer torta capita de vainilla y dulce de leche: la receta viral que conquista por sus capas

Una torta húmeda, esponjosa y con abundante dulce de leche que se destaca por su presentación en capas. Esta preparación combina una clásica masa de vainilla con un relleno cremoso y una cobertura irresistible. Es fácil de hacer en casa y perfecta para acompañar el mate o servir como postre.

Ingredientes

Para la masa de vainilla:

3 huevos.

200 g de azúcar.

120 ml de aceite.

200 ml de leche.

1 cucharada de esencia de vainilla.

300 g de harina leudante.

1 pizca de sal.

Para el relleno y la cobertura:

500 g de dulce de leche repostero.

200 g de crema de leche (opcional).

Azúcar impalpable para decorar.

Preparación

Preparar la mezcla: batir los huevos con el azúcar hasta obtener una preparación más clara y espumosa. Incorporar los líquidos: agregar el aceite, la leche y la esencia de vainilla. Mezclar hasta integrar. Sumar los secos: incorporar la harina leudante tamizada y la pizca de sal. Mezclar suavemente hasta lograr una masa homogénea. Hornear: volcar la preparación en un molde rectangular de aproximadamente 20 x 30 cm, previamente enmantecado y enharinado. Llevar a horno precalentado a 180 °C durante 30 a 35 minutos, o hasta que al pinchar con un palillo salga seco. Cortar las capas: dejar enfriar por completo y cortar el bizcochuelo en tres capas horizontales. Rellenar: distribuir una capa generosa de dulce de leche repostero entre cada una de las partes. Decorar: cubrir la superficie con más dulce de leche y, si se desea, terminar con un poco de azúcar impalpable.

El secreto para que quede bien húmeda

Para conseguir una torta más húmeda, se pueden pincelar las capas de bizcochuelo con un almíbar liviano preparado con partes iguales de agua y azúcar. También es recomendable dejarla reposar en la heladera durante una hora antes de cortarla, para que el relleno tome consistencia y las capas se integren.

Una receta sencilla, rendidora y con un protagonista indiscutido: el dulce de leche.