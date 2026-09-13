La especial vuelta de honor de Colapinto flameando la albiceleste: «Un comisario me esperó para dármela»

Como en los mejores tiempos de Fangio y Reutemann. Colapinto hizo vibrar a los muchos argentinos presentes en Madrid.

Una vuelta de honor para el recuerdo y con un valor muy especial para Franco Colapinto. El argentino completó hoy una de sus mejores competencias en la Fórmula 1, tras arribar 7° en el Gran Premio de España y ser el mejor del resto en el «Madring Circuit».

El argentino largó brillantemente, superó máquinas, administró el ritmo y los neumáticos a la perfección y dio otra enorme muestra de grandeza y consistencia en el presente Mundial 2026, sumando puntos por octava vez y emergiendo como el mejor piloto de Alpine del fin de semana.

La frutilla del postre para el pilarense, una vez culminada la carrera. Ya a marcha lenta, camino al box, un comisario de pista le acercó la bandera argentina, que el pilarense portó orgullosamente en esa vuelta de honor consagratoria, haciendo alarde de los miles de fanáticos albicelestes presentes en la capital española.

Como en los mejores años de Juan Manuel Fangio o Carlos Reutemann. Salvando las distancias, desde ya. Pero Franco volvió a flamear su bandera, aunque esta vez en una competencia. «Lo pude hacer este año en Argentina, en la exhibición, pero ahora pude hacerlo en una competencia y con tantos hinchas presentes. Fue un honor», expresó Franco.

Colapinto, que en España llegó a los 40 grandes premios en Fórmula 1 (lleva 29 consecutivos terminados), contó cómo se dio ese momento y quién fue el artífice.

«La bandera me la dio un comisario de pista. Estaba esperándome para dármela. Le agradecemos al banderillero argentino. Contento de poder llevarla acá, con tantos argentinos presentes en las tribunas y después de un resultado tan especial», expresó.