La transformación del campo rionegrino que quedó expuesta en la Expo Rural de Viedma: más vacas, genética y producción

Nicolás Pino, Rodrigo Núñez y Alberto Weretilneck, durante la jornada central de la Expo Rural de Viedma. Foto: Marcelo Ochoa.

La 30ª Expo Rural de la Comarca Viedma-Patagones tuvo este domingo su jornada central y de cierre, con la inauguración oficial como uno de los momentos principales de una muestra que también fue sede de la 13ª Exposición Nacional Patagónica de Angus.

El acto estuvo marcado por los anuncios de infraestructura y financiamiento para la institución y por un discurso del gobernador Alberto Weretilneck centrado en la recuperación de la ganadería rionegrina y en el potencial que tiene la provincia para ampliar su producción agrícola.

Uno de los momentos destacados fue la inauguración de la red interna y media de gas del predio de la Sociedad Rural de Viedma.

En el mismo marco, la Provincia entregó un aporte no reintegrable de $15 millones (unos USD 10.000 según la cotización del dólar oficial vendedor del Banco Nación) a la Sociedad Rural de Viedma, destinado a acompañar el funcionamiento y las actividades que desarrolla la institución.

Alberto Weretilneck: «Es un momento de diálogo»

El gobernador dedicó buena parte de su discurso a destacar el vínculo construido entre el Estado provincial y las entidades rurales. Para Weretilneck, el diálogo no implica que ambas partes tengan necesariamente la misma mirada sobre todos los temas, sino que exista un objetivo común.

«Primero destacar este momento de relación entre las autoridades gubernamentales, esencialmente con todo el equipo del Ministerio de Desarrollo y el sector del ruralismo en la provincia», sostuvo.

«Y digo destacar este momento porque es un momento de diálogo. es un momento de respeto y es un momento de objetivos compartidos», agregó.

Los ejemplares campeones fueron parte del Paseo de Campeones de la jornada central de la Expo Rural. Foto: Marcelo Ochoa.

El mandatario planteó que las diferencias forman parte de la relación institucional. «El sector rural puede tener una mirada, nosotros podemos tener otra mirada, los municipios pueden tener otra mirada. Quizás en algunas cosas estemos muy de acuerdo, no estemos tan de acuerdo», señaló.

Para Weretilneck, el objetivo que debe ordenar esa discusión es concreto: «Tener una mejor ganadería, tener más ganadería, tener más agricultura y mejor agricultura«.

La recuperación del stock después de la sequía

Uno de los principales puntos del discurso fue la recuperación que atravesó la ganadería rionegrina luego de una de las etapas climáticas más difíciles de la historia productiva provincial.

Weretilneck recordó la sequía que comenzó a afectar a la región a partir de 2010-2011 y que provocó una fuerte reducción del stock bovino y ovino. «No hubo en la historia de la provincia de Río Negro, una pérdida de capital tan dramática como fueron las dos sequías», afirmó.

Según los datos que presentó, la provincia pasó de unas 400.000 cabezas bovinas al salir de la gran sequía a unas 700.000 actualmente.

«De 400.000 cabezas cuando salimos de la gran sequía, estamos en 700.000. En menos de 10 años», destacó.

De cinco cabañas a 25

La genética fue otro de los puntos destacados por el gobernador durante la inauguración.

Weretilneck remarcó que Río Negro pasó de contar con cinco cabañas a 25, y destacó los resultados obtenidos por productores provinciales en la Exposición Rural de Palermo.

«Fíjense a dónde han llegado nuestros cabañeros en estos diseños. A tener tres premios en Palermo este año en la Exposición Rural, a tener permanentemente mejoras genéticas y hoy a que Río Negro sea, a nivel del interior del país, uno de los lugares con mejores genéticas en las dos razas», sostuvo.

El gobernador vinculó ese crecimiento con el trabajo sostenido de productores y cabañeros.

«Y esto es gracias al esfuerzo, de la pasión y de compromiso de nuestros cabañeros y nuestros productores también», afirmó.

«Hay futuro»

Weretilneck también puso el foco en la renovación generacional dentro de las entidades rurales y consideró que la incorporación de nuevos dirigentes es una señal del proceso de modernización del sector.

«Primero porque es lo más importante de todos: porque tenemos productoras y productores que lo desean hacer», señaló.

Y agregó: «Cuando hay nuevas generaciones conduciendo, es porque hay mente nueva, porque hay cabezas nuevas, porque hay procesos nuevos y porque hay ideas nuevas y hay modernización del sector».

A partir de ese escenario, sostuvo: «Entonces, hay futuro, va a haber crecimiento«.

Más agricultura para bajar costos

Weretilneck destacó el crecimiento de la superficie agrícola provincial y particularmente el desarrollo de cultivos bajo riego.

«Fíjense bien, el Valle Inferior tiene 4.000 hectáreas de maíz. Algo totalmente impensado hace 10 años atrás. La provincia tiene 28.000 hectáreas de maíz. Tenemos 50.000 hectáreas de alfalfas. 38% creció la superficie plantada de alfalfa en los últimos ocho años», detalló.

Para el gobernador, el crecimiento agrícola es estratégico tanto para abastecer a la propia provincia como para reducir los costos de la ganadería.

«Tenemos que seguir invirtiendo y consolidándonos como una provincia agrícola«, afirmó.

Y explicó que producir más alimentos localmente permitirá abastecer a otras provincias patagónicas y reducir los costos de producción.

$3.000 millones para maquinaria y riego

En esa línea, Weretilneck recordó el anuncio realizado junto al Consejo Federal de Inversiones de una nueva línea de financiamiento por $3.000 millones, destinada a la compra de maquinaria y herramientas para actividades agrícolas y a nuevos sistemas de riego.

«Tenemos que seguir buscando financiamiento porque yo estoy convencido que no tenemos límite en la cantidad de hectáreas que vamos a producir», afirmó.

También repasó distintas obras de infraestructura que apuntan a ampliar la superficie productiva, entre ellas inversiones en el sistema de riego del Valle Inferior y proyectos de electrificación rural.

Sobre el Valle de Viedma, señaló que las obras permitirán generar condiciones para incorporar 4.000 nuevas hectáreas a la producción.

Nicolas Pino destacó el potencial productivo

El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, llegó a Viedma pocos días después de ser reelegido al frente de la entidad. Durante su visita destacó la evolución de la producción ganadera y la calidad genética exhibida en la muestra.

En diálogo con Río Negro Rural, sostuvo que le produjo una «grata sorpresa» observar los avances registrados en la provincia.

Nicolás Pino destacó el potencial productivo y la calidad genética de Río Negro durante su visita a la Expo Rural de Viedma. Foto: Marcelo Ochoa.

«Hoy estamos en una exposición muy importante en Viedma con una genética de élite y realmente estoy gratamente sorprendido con lo que se está haciendo en Río Negro y con el tremendo potencial a futuro que se tiene», afirmó.

Pino también destacó las condiciones naturales de la provincia: «Tierra, agua, sol, costa, tenemos de todo«.

El dirigente rural consideró que el desafío ahora pasa por transformar esas condiciones en mayor producción y lograr acuerdos entre los distintos actores.

«Ahora tenemos que salir para adelante y buscar, como en esas pocas palabras, buscar el entendimiento que todos hacemos falta para que ese engranaje tan importante de llamar al campo y que está en Argentina funcione», sostuvo.

Rodrigo Núñez reclamó políticas y créditos para producir

El presidente de la Sociedad Rural de Viedma, Rodrigo Núñez, había planteado durante el acto la necesidad de que las decisiones públicas tengan una mirada de largo plazo.

«Cada decisión se piense con una actitud positiva, con una mirada de futuro y con un objetivo de construir, no de destruir», sostuvo.

También cuestionó medidas que, según planteó, no tuvieron efectos positivos sobre la producción y reclamó políticas que permitan trabajar con mayor previsibilidad.

En materia financiera, pidió herramientas adaptadas a los ciclos productivos. «Necesitamos créditos diferenciados por el sector que entiendan los tiempos de producción», afirmó.

Núñez también defendió el impacto económico que genera el campo sobre otras actividades y resumió esa idea con una frase que atravesó su discurso: «Si la producción crece, crecemos todos«.

Además, valoró la presencia del Gobierno provincial en las exposiciones rurales y el espacio de diálogo generado con las entidades.

El acto reunió al gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck; al intendente de Viedma, Marcos Castro; al presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino; al presidente de la Sociedad Rural de Viedma, Rodrigo Núñez; al ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy; al presidente de la Federación de Sociedades Rurales de Río Negro, Leandro Ballerini, además de legisladores, intendentes, productores, cabañeros, expositores y representantes de instituciones.

Cómo continuará la Expo Rural

La jornada central de la 30ª Expo Rural de la Comarca Viedma-Patagones continuará este domingo con el remate de reproductores desde las 15, uno de los momentos centrales de la muestra, que reúne ejemplares de las razas Angus, Hereford y Merino.

Antes, se realizará el Paseo de Campeones, a las 11, con la presentación de los animales reconocidos durante las juras. Al mediodía será el almuerzo con entrega de premios.

Por la tarde, desde las 16, habrá espectáculos de artistas locales y a las 19 se presentará Santiago Cañete, con la actividad prevista para cerrar la edición 2026 de la Expo Rural de la Comarca.

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