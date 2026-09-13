Un tren de la Patagonia abre vacantes laborales: el detalle y los requisitos para postularse, mirá
La empresa de transporte busca profesionales senior para sus sedes en Cipolletti y Viedma. El detalle de los perfiles solicitados, los requisitos excluyentes y el procedimiento para postularse antes del viernes 18 de septiembre.
Uno de los trenes emblema de la Patagonia habilitó una nueva convocatoria laboral para cubrir posiciones estratégicas en el Alto Valle y la capital de Río Negro.
Con el objetivo de «fortalecer su estructura operativa y administrativa«, la compañía apunta a incorporar profesionales con autonomía, capacidad de gestión, experiencia comprobable mínima de cinco años y disponibilidad para viajar por el interior de Río Negro en el Tren de la Patagonia.
Las vacantes disponibles en Cipolletti y Viedma: qué puestos busca el Tren Patagónico
Para su sede valletana, la empresa estatal busca cubrir tres áreas específicas:
- Profesional de Administración Senior: orientado a Contadores Públicos o Licenciados en Administración de Empresas. Exige experiencia en finanzas, control de procesos, seguimiento de facturación y manejo de normativa de gestión pública.
- Referente de Recursos Humanos: apunta a graduados en RR. HH. o Relaciones Laborales con amplia trayectoria en liquidación de haberes, armado de legajos, manejo de personal operativo y resolución de conflictos sindicales.
- Área Comercial: se requieren perfiles jerárquicos orientados al desarrollo de nuevos servicios y ventas.
En la ciudad capital, la convocatoria se concentra en una posición central para la administración de los trabajadores:
- Profesional de Recursos Humanos: los postulantes deben ser graduados universitarios con dominio avanzado de convenios colectivos de trabajo, procesos disciplinarios, control de ausentismo y medicina laboral. Tendrán la responsabilidad de articular directamente con las gerencias.
El paso a paso para postularse para las búsquedas del Tren Patagónico
Quienes cumplan con los requisitos excluyentes deben oficializar su participación de forma exclusivamente digital:
- Correo oficial: Enviar el currículum vitae actualizado a rrhh@trenpatagonicosa.com.ar.
- Asunto del mail: Es obligatorio detallar el perfil al que se postula y la localidad deseada (Cipolletti o Viedma).
- Fecha de cierre: El equipo de selección recibirá los correos hasta el próximo viernes 18 de septiembre de 2026.
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