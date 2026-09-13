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Un tren de la Patagonia abre vacantes laborales: el detalle y los requisitos para postularse, mirá

La empresa de transporte busca profesionales senior para sus sedes en Cipolletti y Viedma. El detalle de los perfiles solicitados, los requisitos excluyentes y el procedimiento para postularse antes del viernes 18 de septiembre.

Redacción

Por Redacción

Uno de los trenes emblema de la Patagonia habilitó una nueva convocatoria laboral para cubrir posiciones estratégicas en el Alto Valle y la capital de Río Negro.

Con el objetivo de «fortalecer su estructura operativa y administrativa«, la compañía apunta a incorporar profesionales con autonomía, capacidad de gestión, experiencia comprobable mínima de cinco años y disponibilidad para viajar por el interior de Río Negro en el Tren de la Patagonia.

Las vacantes disponibles en Cipolletti y Viedma: qué puestos busca el Tren Patagónico

Para su sede valletana, la empresa estatal busca cubrir tres áreas específicas:

  • Profesional de Administración Senior: orientado a Contadores Públicos o Licenciados en Administración de Empresas. Exige experiencia en finanzas, control de procesos, seguimiento de facturación y manejo de normativa de gestión pública.
  • Referente de Recursos Humanos: apunta a graduados en RR. HH. o Relaciones Laborales con amplia trayectoria en liquidación de haberes, armado de legajos, manejo de personal operativo y resolución de conflictos sindicales.
  • Área Comercial: se requieren perfiles jerárquicos orientados al desarrollo de nuevos servicios y ventas.

En la ciudad capital, la convocatoria se concentra en una posición central para la administración de los trabajadores:

  • Profesional de Recursos Humanos: los postulantes deben ser graduados universitarios con dominio avanzado de convenios colectivos de trabajo, procesos disciplinarios, control de ausentismo y medicina laboral. Tendrán la responsabilidad de articular directamente con las gerencias.

El paso a paso para postularse para las búsquedas del Tren Patagónico

Quienes cumplan con los requisitos excluyentes deben oficializar su participación de forma exclusivamente digital:

  • Correo oficial: Enviar el currículum vitae actualizado a rrhh@trenpatagonicosa.com.ar.
  • Asunto del mail: Es obligatorio detallar el perfil al que se postula y la localidad deseada (Cipolletti o Viedma).
  • Fecha de cierre: El equipo de selección recibirá los correos hasta el próximo viernes 18 de septiembre de 2026.


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Uno de los trenes emblema de la Patagonia habilitó una nueva convocatoria laboral para cubrir posiciones estratégicas en el Alto Valle y la capital de Río Negro.

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