Apostaron por un sueño a orillas del Aluminé: el rincón tanguero y patagónico que enamora a quienes visitan Villa Pehuenia

Ver el atardecer desde el lago Aluminé y tomar un vermut, disfrutar de algún tapeo hecho con productos regionales de estación, o simplemente escuchar un poco de música en un espacio con temática tanguera son algunas de las experiencias que ofrece Catita Vemutería. Este pintoresco local gastronómico está ubicado en Picaflores 20, en la localidad de Villa Pehuenia, provincia de Neuquén.

El comercio fue creado por Nadia Chapochnichoff (28) y Nayla Aroca (29), dos amigas oriundas de Neuquén, quienes se dedican al rubro por herencia y por decisión propia. Nacidas y con el colegio cursado en la ciudad valletana, ambas tienen su historia ligada a la cordillera desde chicas.

Naila veraneaba desde la infancia por la cabaña de su abuelo y Nadia venía cada temporada estival debido a que su papá construyó una en la zona hace 30 años.

Más tarde, Nadia se especializó como bartender en España y Nayla estudió gastronomía, por lo que luego de pasar por otros trabajos decidieron dar el paso de tener su propio espacio.

«Justo ambas estábamos indecisas de decir, ¿Qué hacemos? ¿Nos volvemos al valle?¿Encaramos algo más acá? Ambas medio cansadas del laburo que teníamos en su momento. Y se dio la oportunidad de que estaba este lugar en alquiler. Y le digo, che, amiga, ¿te gustaría que armemos una vermutería? La idea de que sea coctelería y tapeos o algo tranqui, como para aprovechar el atardecer y esa ubicación hermosa. Nadia se recopó, así que encaramos eso», recordó Nayla.

Hoy, trabajan codo a codo por su proyecto. «Somos solamente nosotras dos contra el mundo», aseguran entre risas. «Tenemos esa división, ella está en la cocina, yo estoy en la barra, pero las dos hacemos todo. Las dos atendemos, las dos cobramos, hacemos un poquito de todo. El equipo de laburo somos solo nosotras y hacemos todo juntas», describió Nadia.

El equipo funciona porque nace desde la amistad y no dejan que los negocios o las discrepancias afecten esa relación. «Antes de encarar el proyecto tuvimos una charla en la que dijimos ‘si tenemos diferencias, charlémoslo, tratemos de hablarlo, prioricemos la amistad antes que cualquier otra cosa‘. Y la verdad que llevamos casi un año, ahora en octubre cumplimos un año y ante cualquier desacuerdo, la charlamos y nunca hubo un inconveniente».

Así es Catita Vemutería, un lugar para acompañar el atardecer con cócteles y productos autóctonos de estación

El negocio tiene una estética tanguera y su nombre acompaña esa idea. «Catita» hace referencia al personaje creado por la actriz y guionista argentina Niní Marshall. Se trata de una joven graciosa y charlatana de los conventillos de Buenos Aires.

«Es una mujer muy habladora, que tiene los ovarios bien puestos. Y nosotras nos sentimos identificadas con ese concepto. Además es del lunfardo nuestro. También es el sobrenombre de mi abuela paterna, así que le dimos esa impronta, ¿viste? Bien tanguero, un rincón tranquilo con buen sonido«, describió Nadia.

El fuerte de este establecimiento es el vermú, y la carta de comidas que lo acompaña con una variedad de tapeos con productos de temporada y bien locales, además de ofrecer meriendas y desayunos. «La coctelería y el menú está basado en eso, en laburar siempre con productos regionales, de estación. Es una carta rotativa por eso también, porque trabajamos con ese tipo de elaboración«, detallaron.

El comercio se caracteriza por los tragos y tentempiés, ya que la idea es, en palabras de sus autoras, «no es sentarse a comer, sino acompañar el momento», aclararon. «Te vendemos la experiencia de estar sentado frente al lago tomándote una birrita o un cóctel y picando algo: una focaccia, picaditas, ensaladas, fondue de queso. Te sentás a ver el atardecer y acompañás esa imagen hermosa con buena comida. Además, el lugar tiene una temática tanguera y el nombre va de la mano con eso».

Además, las emprendedoras no idearon el sitio pensando en una zona que los habitantes de la villa «la puedan sentir bastante hogareña».

«Al ser residentes de este pueblito, veíamos como en la temporada baja no había muchos espacios para salir a tomar algo. Y queríamos eso para la gente de acá de la villa también». Sin embargo, eso no quita que durante la temporada de verano muchos turistas queden enamorados de Catita. «Hubo un montón de turistas que nos eligieron, y nos eligieron más de una vez. Eso estuvo re lindo.»

El primer aniversario se vivirá con buena música y buena comida

Este 10 de octubre Catita festejará su primer año, y las emprendedoras ya comenzaron a diseñar la grilla de artistas invitados.

«Seguro encontrarán algunos artistas del Valle. Va a haber teatro en vivo de unos artistas de Plottier, es una amiga mía que estudió en Fiske Menuco, en el IUPA. Así que van a venir con su compañía de teatro para acá y van a haber banditas también», adelantaron.

Para más información, se puede consultar la cuenta de Instagram @vermuteriacatita, donde próximamente brindarán más detalles.