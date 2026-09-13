Franco Colapinto y su 7° puesto en el GP de España: «Fue una de mis mejores carreras»

Franco Colapinto cerró un fin de semana brillante en la Fórmula 1 al quedar 7° en el Gran Premio de España que se corrió en el nuevo circuito de Madrid.

El argentino largó 9° y avanzó dos puestos en el arranque. Con una gran gestión de neumáticos, logró aguantar al McLaren de Oscar Piastri en el tramo final.

Al ser consultado sobre si fue una de sus mejores actuaciones en la categoría, evaluó: «Está dentro de las mejores, ayer fue mi mejor clasificación y hoy lo cerré con una buena carrrea, largué bien y avancé».

"ESTÁ DENTRO DE LAS MEJORES". Franco Colapinto analizó el carrerón que hizo en Madring en el que quedó en la 7° posición tras largar 9° y mantener un gran ritmo. ¿Coincidís?



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El 7° puesto en Madrid se metió entre sus tres mejores resultados en la Fórmula 1. El más destacado fue en el GP de Canadá este año donde quedó 6°. Ya había sido 7° en Miami esta temporada.

Además, lamentó la actitud del brasilero Gabriel Bortoletto que ralentizó el ritmo durante varias vueltas. «Perdí muchísimo tiempo con Bortoletto, estuve cerca de tocarlo pero lo pude pasar y mantener el puesto con Piastri», analizó el piloto de Alpine.

Colapinto también se refirió a la bandera argentina que exhibió en la vuelta de honor al finalizar la carrera. «Me la dio un comisario que me estaba esperando, le agradezco. Estoy contento por poder llevarla, había muchas en las tribunas, es muy especial», destacó.