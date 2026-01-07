La espera se termina: la Regata Internacional del Río Negro es de oro

En el Camping Municipal de Plottier, se realizó el control de embarcaciones.

Desde que el mismo día que finalizó la edición N° 49 en Viedma el año pasado, el mundo del canotaje comenzó la cuenta regresiva hacia una fiesta del agua que está destinada a ser única y recordada por siempre. La Regata Internacional del Río Negro llega a las 50 ediciones para confirmar que el vínculo con el río y los palistas, es indestructible.

El llamado de todos los veranos retumba fuerte por estas horas en la región, porque este jueves se pondrá en marcha la primera de las nueve etapas que tendrá la prueba que este año brillará más que nunca.

La Regata dorada comenzará su periplo desde las 15, cuando la bocina de salida rompa la calma del Camping Municipal Nepen Hue de Plottier.

Las 113 embarcaciones que serán parte de esta edición histórica, enfilarán para la Isla Jordán de Cipolletti, punto culminante de este primer parcial. Los palistas deberán recorrer 25 kilómetros y el tiempo estimado de llegada para las primeras embarcaciones será de una hora con 10 minutos.

El control de los botes estuvo a cargo de los jueces de la Federación Argentina de Canoas.

El miércoles al mediodía se realizó el habitual control de embarcaciones, previo al comienzo de la carrera, que estuvo a cargo de los jueces de la Federación Argentina de Canoas (FAC).

Según informó la organización de la prueba, a cargo del Club Náutico La Ribera, a las 14 se realizará la ceremonia de apertura, con la presencia de autoridades provinciales y municipales de ambas provincias.

A la misma hora, las seis embarcaciones anotadas para ser parte del Touring, la categoría de recreación se lanzarán a las aguas del Limay rumbo al balneario cipoleño.