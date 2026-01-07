Sebastián Báez y una increíble marca: en una semana ya igualó su rendimiento de todo 2025

Báez ganó sus tres partidos en Perth y fue el mejor jugador de Argentina en la United Cup. (AFP)

Sebastián Báez es un especialista en polvo de ladrillo, superficie en la que ganó seis de sus siete títulos ATP. Sin embargo, en la United Cup dio el batacazo al ganar los tres partidos que disputó en pista dura, una superficie históricamente adversa para él.

El primer triunfo llegó en el debut de Argentina en Perth, frente al español Jaume Munar (33°). Báez se impuso por 6-4 y 6-4, aportando el primer punto para el equipo nacional.

La segunda victoria fue, sin dudas, la mejor de su carrera. El bonaerense venció al estadounidense Taylor Fritz, número 6 del mundo, quien lo había derrotado en las cinco ocasiones previas en las que se habían enfrentado. El argentino se quedó con el partido por 4-6, 7-5 y 6-4, un triunfo clave para la clasificación a los cuartos de final.

El tercer y último festejo de la racha fue ante Stan Wawrinka, a quien superó por 7-5 y 6-4 en los cuartos de final. Con esa victoria, igualó la serie 1-1, que finalmente se definió en el dobles mixto, donde el triunfo fue para Suiza.

Con estas tres victorias, Báez igualó la cantidad de triunfos en pista dura de todo 2025. En un año complicado para él, solo había ganado en esta superficie ante Zhizhen Zhang (464°) en el ATP de Shanghái, Pablo Carreño-Busta (92°) en Winston-Salem y David Goffin (117°) en Cincinnati.

De esta manera, el argentino comenzó 2026 de la mejor manera posible y en apenas una semana ya alcanzó la marca del año anterior. “Disfruté mucho en la cancha hoy”, declaró tras su último partido. Además, antes de la United Cup, ocupaba el puesto 43 del ranking ATP, pero con esta actuación sumará 105 puntos, lo que lo ubicaría virtualmente cerca del puesto 39 en la próxima actualización.

Así, Sebastián Báez llega con envión y confianza al primer Grand Slam de la temporada, que se disputará en el mismo país que la competencia entre paises: el Australian Open, cuyo cuadro principal comenzará el domingo 18 de enero en Melbourne Park.