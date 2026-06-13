La euforia de Pochettino tras la goleada de Estados Unidos en el debut: «El rendimiento fue muy bueno»

Pochettino y su Estados Unidos sorprendieron al mundo en el debut.

Estados Unidos tuvo su fiesta inaugural y la cerró con una demostración de futbol. Los locales tuvieron un gran nivel y golearon por 4-1 a Paraguay para empezar con el pie derecho el Mundial.

Luego de una sólida victoria en Los Ángeles, Mauricio Pochettino habló en conferencia de prensa y resaltó a sus dirigidos: «Cuando un equipo juega de esta manera hay que disfrutarlo«.

Y valoró el destacable juego del local: «El rendimiento fue realmente bueno. Creo que jugamos muy bien, estamos muy contentos. Ha sido una noche que nos ha salido todo bastante bien».

Pero también advirtió que recién empieza la Copa del Mundo: «Esto es solo el comienzo. Hay que disfrutarlo, pero sabiendo que necesitamos seguir adelante. Nada está hecho. Hay que seguir compitiendo».

El festejo eufórico del argentino tras el golazo que cerró la goleada y la exhibición.

Y dejó un ejemplo claro sobre los vaivenes de la cita mundialista: «Argentina empezó perdiendo en el Mundial de Qatar contra Arabia Saudita y acabó siendo campeón. Lo importante es cómo se transita el torneo y, más aún, cómo termina».

Para cerrar, también le dejó un mensaje a los fanáticos que apoyaron y llenaron el estadio: «Estuvieron fantásticos; esto es lo que uno quiere ver de estadounidenses apasionados. Ahora ya lo saben: el fútbol es algo enorme«.