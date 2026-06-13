Las tres dudas de Scaloni en el once titular de la Selección Argentina para el debut frente a Argelia

Este martes y desde las 22 horas, la Selección Argentina debutará en el Mundial 2026 frente a Argelia en Kansas. El equipo de Lionel Scaloni tendrá un difícil comienzo ante los «Zorros del Desierto» que llegan en un gran momento.

A falta de tres entrenamientos por delante, Scaloni y su cuerpo técnico tienen varias dudas con respecto al once titular. En el arco está claro que estará Emiliano Martínez. El Dibu ya está recuperado de su fractura y dirá presente desde el arranque.

La primera duda que aparece es en el lateral izquierdo. La inesperada baja de Tagliafico le generó un gran dolor de cabeza a la Albiceleste, ya que no tiene un reemplazante natural en ese puesto.

Los dos nombres que pican en punta para ocupar este lugar son Facundo Medina y Lisandro Martínez. Ambos son zagueros zurdos, pero ya se han desempañado en algunos partidos en este sector del campo.

Facundo Medina tiene grandes chances de hacer su debut mundialista ante Argelia.

El elegido dependerá de cómo se forme la dupla de centrales, ya que Licha y Otamendi protagonizan el segundo interrogante y se pelean un lugar para acompañar al Cuti Romero. Si el jugador del Manchester United ocupa esta posición, el lateral será Medina. En cambio, si es el flamante refuerzo de River el «3» será Martínez.

En la mitad de la cancha está todo definido. Los cuatro protagonistas serán los mismos de la base de Eliminatorias, con Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Thiago Almada.

La última incógnita es en la delantera. Julián Álvarez llega entre algodones al debut por la molestia en su tobillo. La Araña no sumó minutos en los amistosos y jugó por última vez el 5 de mayo. Por eso, el DT campeón del mundo podría decantarse por Lautaro Martínez como «9». En esta Copa del Mundo, el Toro buscará convertir su primer gol en una cita mundialista.