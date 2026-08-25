Tránsito complicado en la Ruta 237 por el vuelco de un camión: piden circular con cuidado en Collón Curá

Un grave siniestro vial genera complicaciones en el tránsito sobre la Ruta Nacional 237. Vialidad Nacional informó que un camión volcó a la altura de Collón Curá, lo que motivó el despliegue de un importante operativo en la zona.

Aunque la circulación no se encuentra interrumpida, el organismo solicitó transitar con extrema precaución debido a la presencia de personal trabajando en la calzada.

Vuelco de un camión en la Ruta 237

Según la información oficial, el siniestro ocurrió este martes 25 de agosto en el kilómetro 1515 de la Ruta Nacional.

Aunque aún se investigan las causas del hecho, se supo que un camión de carga volcó sobre la banquina y desparramó la totalidad de su mercancía. Como consecuencia del impacto, la circulación por el tramo se encuentra con restricciones.

Frente a esta situación, las fuerzas de seguridad solicitaron a los automovilistas transitar con extrema precaución, disminuir la velocidad y acatar las indicaciones del personal desplegado en el lugar.