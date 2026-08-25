Complejo Ambiental de Neuquén: dos empresas se presentaron para ejecutar el centro de Transferencia

La obra cuenta con un presupuesto oficial superior a los $12.600 millones y un plazo de ejecución de 360 días corridos (gentileza)

La municipalidad realizó este martes la apertura de sobres de la licitación para la construcción del centro de Transferencia, que formará parte del Complejo Ambiental de Neuquén (CAN).

La obra cuenta con un presupuesto oficial superior a los $12.600 millones y un plazo de ejecución de 360 días corridos. Dos empresas se presentaron para llevar adelante los trabajos.

Licitación del Centro de Transferencia: las etapas

R.J. Ingeniería S.A. y la UTE integrada por Edificios Comahue S.R.L. y ESSESA S.A. son las dos empresas que se presentaron en la licitación para la Estación de Transferencia de Residuos Sólidos Urbanos (ETRSU).

En esta primera etapa se abrieron los sobres con la documentación técnica y administrativa de ambas propuestas. También se verificaron las garantías de oferta de más de $126 millones.

El proceso licitatorio continuará con la evaluación de los antecedentes y la documentación técnica, mientras que las ofertas económicas se mantendrán cerradas hasta finalizar la etapa.

Cómo funcionará el centro de Tranferencia

Los camiones que realizan la recolección de residuos domiciliarios llevarán su carga al centro de Transferencia. Allí, los residuos serán traspasados a unidades de mayor capacidad, que transportarán el equivalente a cuatro recolectores.

Desde ese lugar, las toneladas de basura se llevan a unos 10 kilómetros donde estará previsto el nuevo sitio de disposición final. Desde el municipio explicaron que el objetivo es hacer un transporte más eficiente hacia el centro de disposición final.

La estructura del centro consistirá en una nave industrial de gran tamaño completamente cerrada que evitará la dispersión de materiales por el viento en la zona.