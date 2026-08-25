Entró por la fuerza a una vivienda en Fernández Oro y agredió a la prima de su expareja: quedó imputado

La agresión ocurrió el 8 de julio durante un episodio registrado en una vivienda de Fernández Oro.

Un hombre fue imputado por ingresar de manera violenta a una vivienda de Fernández Oro y agredir físicamente a la prima de su expareja. La mujer sufrió una herida cortante leve en el rostro y la Justicia le impuso una restricción de acercamiento y contacto por cuatro meses.

La acusación fue presentada por el Ministerio Público Fiscal durante una audiencia en la que se expuso que el episodio ocurrió el 8 de julio, cerca de las 19:30, en esa localidad.

Entró a la vivienda y atacó a una familiar

Según explicó la fiscal adjunta Laura Olea, el hombre ingresó por la fuerza al domicilio y comenzó a discutir con su expareja. En medio del episodio, agredió a la prima de la mujer y le provocó una lesión cortante de carácter leve en el rostro.

Después de la agresión, el acusado huyó del lugar a bordo de un automóvil.

La fiscalía encuadró provisoriamente el hecho como lesiones leves agravadas por haber sido cometidas por un hombre contra una mujer en un contexto de violencia de género, en calidad de autor.

No podrá acercarse a menos de 200 metros

Para proteger a la víctima mientras avanza la investigación, el Ministerio Público Fiscal solicitó medidas restrictivas. El defensor particular Mario Sebastián Nolivo no cuestionó los hechos, la calificación legal ni las medidas requeridas.

La jueza de Garantías Sonia Martín dio por iniciada la investigación penal preparatoria por un plazo de cuatro meses y ordenó que el imputado no pueda acercarse a menos de 200 metros de la víctima.

También le prohibió establecer cualquier tipo de contacto con ella, por vía personal, telefónica o mediante otros medios de comunicación.