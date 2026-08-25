Violento intento de robo en Neuquén: un vecino auxilió a una mujer atacada por dos hombre armados

Violento intento de robo en Neuquén : un vecino auxilió a una mujer atacada por dos hombre y la policía secuestró un arma de fuego

Una mujer fue atacada por dos hombres mientras caminaba por la vía pública en la mañana de este lunes, en las inmediaciones de las calles Primero de Mayo y Picún Leufú del barrio Melipal, en la ciudad de Neuquén. Tras la valiente intervención de un vecino que evitó el asalto, la policía montó un operativo en la zona y logró secuestrar el arma de fuego presuntamente utilizada por los agresores, quienes continúan siendo intensamente buscados.

De acuerdo con la denuncia radicada ante el personal de la Comisaría 21°, la víctima fue interceptada por dos hombres que circularizaban a bordo de una motocicleta.

Uno de los sospechosos descendió e intentó intimidarla con un arma para sustraerle sus pertenencias.

Ante la resistencia de la mujer, se generó un forcejeo en el cual sufrió diversos golpes. La agresión fue advertida por un residente del sector, quien intervino de inmediato para auxiliarla, logrando que los asaltantes desistieran y se dieran a la fuga con las manos vacías.

Horas más tarde, como resultado de las tareas de rastrillaje y diligencias desplegadas en el lugar por los efectivos policiales, se procedió al hallazgo y secuestro bajo cadena de custodia de una pistola calibre .22, la cual habría sido descartada por los sospechosos durante la huida.

El arma incautada quedó a disposición de la Justicia, mientras la fuerza policial continúa con los peritajes e investigaciones correspondientes para identificar y dar con el paradero de los dos prófugos.