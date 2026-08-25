«Una ley que castigue estas conductas»: Luis Caputo pidió que la Justicia actúe sobre periodistas que a su criterio «mienten»
El ministro de Economía reaccionó a una publicación en la que se lo vinculaba a un grupo empresario que habría resultado beneficiado por una adjudicación.
El ministro de Economía, Luis Caputo, pidió que la Justicia actúe sobre periodistas que, a su criterio, “mienten”. «Necesitamos una ley que castigue este tipo de conductas«, pidió.
El ministro reaccionó a una publicación en redes sociales en la que se lo vinculaba a un grupo empresario que se habría visto beneficiado por la adjudicación del control de los surtidores de combustibles.
El repudio de Luis Caputo por una publicación
“Nunca en mi vida escuché ni siquiera hablar de un grupo Lenor, ni de un empresario Made”, señaló Caputo y agregó: “Pero pareciera que para ciertos periodistas, mentir es un derecho adquirido”.
“La Justicia debería actuar”, sentenció el jefe del Palacio de Hacienda y consideró: “Necesitamos una ley que castigue este tipo de conductas”. “No es razonable que alguien escriba cosas sin ningún tipo de sustento y no tenga consecuencias”, remató.
En otro posteo, Caputo refutó una nota publicada en un matutino porteño: “El título debiera ser exactamente el opuesto: Recrudece el ataque DEL periodismo. Un sector del periodismo se atribuye el derecho a mentir e injuriar, pero nosotros no debemos enojarnos ni exponer sus calumnias”.
La nota se titulaba: “Recrudece el ataque al periodismo más de 300 mensajes con insultos y acusaciones sin pruebas”. Caputo se sumó a una mañana de ataques a la prensa, que se inició cuando el presidente Javier Milei volvió a fustigar a los periodistas por el tratamiento de la situación de los morosos.
Noticias Argentinas
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