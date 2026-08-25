Viedma sumó siete nuevos puntos para separar residuos: dónde están, qué se puede llevar y qué cambió

Siete nuevos puntos para la separación de residuos ya fueron incorporados en distintos sectores de Viedma, con especial presencia a lo largo del recorrido de la costanera.

Las campanas están destinadas exclusivamente a residuos secos, como papel, cartón, plástico y aluminio. A diferencia de las estaciones de reciclaje, no cuentan con espacio para depositar vidrio.

¿Dónde estarán ubicadas?

Las nuevas estructuras fueron instaladas en distintos puntos de la costanera, entre ellos las intersecciones con las calles Alfonsina Storni, Jofré, 25 de Mayo y 7 de Marzo.

La iniciativa también alcanzó espacios turísticos y sectores aledaños, como la zona de fogones, el sector céntrico de Álvaro Barros y Buenos Aires, y el boulevard Ayacucho, junto a Periodistas Argentinos.

La incorporación de las nuevas unidades apunta a los desechos secos como papel, cartón y aluminio. Foto: gentileza

La incorporación de las nuevas unidades apunta a llevar la separación de residuos a espacios públicos y sectores de alta concurrencia, con más lugares disponibles para que los vecinos puedan disponer de los materiales reciclables.

Según explicó el secretario de Servicios, Espacio Público y Ambiente, Juan Casadei, «Las campanas se van a utilizar para papel, cartón, plástico y latas«. A diferencia de las estaciones de reciclaje, estos puntos no incluyen vidrio entre los materiales que pueden depositarse.

De acuerdo a Casadei, la medida forma parte de las acciones para fortalecer el sistema de reciclaje en la ciudad y ampliar progresivamente los puntos de reciclaje en aquellos espacios de mayor concurrencia.