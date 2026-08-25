Todo sobre el Telekino: cómo participar y ganar en este popular sorteo argentino

El Telekino se mantiene como una de las propuestas de entretenimiento poceado más convocantes, a nivel nacional.

Administrado por la Lotería de la Provincia de Buenos Aires y comercializado a través de la red de agencias oficiales en Río Negro, Neuquén y todo el territorio argentino, Telekino destaca por combinar pozos millonarios en efectivo con recompensas en bienes como vehículos 0 km, inmuebles y viajes.

Conocer su dinámica, los niveles de aciertos y los plazos administrativos resulta indispensable para participar con total claridad y seguridad.

Cómo jugar al Telekino: cartón oficial, modalidades y sorteo de los domingos

Para participar en el Telekino, el apostador debe adquirir un cartón preimpreso en una agencia oficial de lotería habilitada. A diferencia de otros juegos numéricos, cada billete ya cuenta con 15 números elegidos al azar dentro de un universo del 1 al 25.

La dinámica institucional comprende las siguientes características:

Sorteo principal : de un bolillero general con 25 bolillas se extraen 15 unidades cada domingo. El apostador que logre 15 coincidencias exactas en su tarjeta se adjudica el premio mayor acumulado.

: de un bolillero general con 25 bolillas se extraen 15 unidades cada domingo. El apostador que logre 15 coincidencias exactas en su tarjeta se adjudica el premio mayor acumulado. Escala de premios por aciertos : el juego otorga sumas en efectivo a las tarjetas que registren 14, 13, 12 y 11 aciertos.

: el juego otorga sumas en efectivo a las tarjetas que registren 14, 13, 12 y 11 aciertos. Modalidad Rekino : con los mismos 15 números impresos, se participa de una segunda extracción que distribuye su fondo semanalmente entre quienes obtengan la mayor cantidad de aciertos.

: con los mismos 15 números impresos, se participa de una segunda extracción que distribuye su fondo semanalmente entre quienes obtengan la mayor cantidad de aciertos. Premios al número de cartón: se realizan extracciones adicionales entre los billetes vendidos, otorgando dinero en efectivo o bienes en especie (como autos o electrodomésticos).

Premios de la Lotería de la Provincia de Buenos Aires: plazos y requisitos de cobro de Telekino

Los sorteos del Telekino se llevan a cabo de forma habitual los domingos a la tarde y se transmiten en directo, por televisión abierta y plataformas digitales oficiales.

Ante la obtención de un resultado favorable, la Lotería de la Provincia de Buenos Aires establece canales diferenciados según el volumen de la recompensa:

Premios menores : las asignaciones por aciertos secundarios se hacen efectivas directamente en la agencia o subagencia de quiniela, donde se adquirió la boleta.

: las asignaciones por aciertos secundarios se hacen efectivas directamente en la agencia o subagencia de quiniela, donde se adquirió la boleta. Premios mayores: los fondos acumulados principales y los premios en especie deben gestionarse ante las sedes centrales de los organismos de lotería correspondientes, presentando el Documento Nacional de Identidad (DNI) y el cartón original en perfecto estado de conservación.

Las autoridades recuerdan la importancia de verificar los extractos en las pizarras oficiales de las agencias, además de controlar los cupones dentro de los plazos reglamentarios vigentes para garantizar la validez del cobro.