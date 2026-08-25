Qué se puede cultivar en un invernadero durante el invierno y qué conviene plantar en agosto

Si tenés un invernadero, esto es lo que conviene plantar en agosto. Foto ilustrativa.

El invierno no significa que haya que detener la producción de la huerta. En la Patagonia, los invernaderos permiten generar un ambiente más protegido frente a las bajas temperaturas y los vientos y, de esta manera, extender el calendario de cultivo.

En la región, la producción bajo cubierta tiene una particularidad: durante los meses fríos conviene priorizar hortalizas de hoja y especies tolerantes a las bajas temperaturas, mientras que los cultivos de fruto, como tomate, pimiento y berenjena, requieren mejores condiciones de temperatura y luz para desarrollarse.

De acuerdo con información técnica del INTA para la Patagonia Norte, el ciclo otoño-invierno se destina principalmente a cultivos de hoja, entre ellos lechuga y apio. Para esta época, la baja disponibilidad de luz y las temperaturas hacen que no sea recomendable apostar por cultivos de fruto sin las condiciones adecuadas.

Qué cultivar dentro del invernadero durante el invierno

Entre las alternativas que mejor se adaptan a las condiciones de frío aparecen la lechuga, acelga y espinaca, además de otras verduras de hoja.

El INTA también señala que especies como el kale, repollo, brócoli y otras crucíferas presentan buena tolerancia al frío. En determinadas condiciones, la protección de un invernadero permite ampliar todavía más las posibilidades de producción.

En Río Negro, el programa de Invernaderos del Gobierno provincial contempla cultivos como lechuga, acelga, apio, perejil, remolacha, zanahoria, rabanito y verdeo, con diferentes modalidades de siembra y trasplante.

Agosto: qué conviene empezar a sembrar

Agosto marca un momento de transición. Todavía pueden registrarse temperaturas bajas y heladas, pero también comienza la preparación para la temporada de primavera.

En esta etapa se pueden continuar o iniciar cultivos resistentes al frío y, al mismo tiempo, comenzar con almácigos de especies que necesitarán temperaturas más elevadas para crecer.

Entre las opciones para esta época se encuentran:

Acelga

Lechuga

Espinaca

Rabanito

Zanahoria

Remolacha

Perejil

Verdeo

El calendario del Gobierno de Río Negro contempla diferentes modalidades de siembra para estos cultivos y establece tiempos de almácigo y trasplante según cada especie.

El momento de preparar los cultivos de primavera

Agosto también es un mes importante para comenzar a preparar especies que tendrán su desarrollo principal durante la primavera y el verano.

En esta época comienza la siembra de especies de primavera-verano como pimiento, mientras que el tomate, la albahaca y la berenjena pueden iniciarse entre agosto y los meses siguientes.

En la Patagonia Norte, sin embargo, los cultivos de fruto bajo cubierta requieren especial atención a las temperaturas. El tomate, por ejemplo, tiene su ciclo recomendado en primavera-verano y necesita condiciones térmicas adecuadas para lograr un buen desarrollo y fructificación.

Qué elegir según el momento del año

Para un invernadero en Río Negro, una estrategia sencilla es aprovechar los meses fríos para hojas y cultivos resistentes y utilizar agosto como punto de partida para preparar los cultivos que tendrán su mayor desarrollo durante la primavera.

Así, mientras lechuga, acelga, espinaca y otras especies permiten mantener la producción durante el período frío, los almácigos de tomate, pimiento y berenjena pueden comenzar a prepararse para la siguiente etapa.

El resultado es una huerta que no queda limitada a una única temporada, sino que puede organizarse para tener producción escalonada durante buena parte del año.